BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  DÜNYA

İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsveç Başbakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Mektupta Kristersson'un "Ankara'ya gelmeye hazırız." ifadesini kullandığı belirtildi.

Abone ol

 İsveç basınına göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirdi. Aftonbladet gazetesi, Kristersson'un ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün bir mektup gönderdiğini duyurdu.

"Hazırız"

Mektupta Kristersson'un, "Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırız." ifadesini kullandığı belirtildi.

"İş birliği yapmak istiyoruz"

Mektupta Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını aktaran Kristersson'un "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer terör örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz." ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Telaş yok gram altın 900 liraya düşer mi? Yatırımcılar dikkat Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün altın açıklaması bomba
Foto Galeri Telaş yok gram altın 900 liraya düşer mi? Yatırımcılar dikkat Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün altın açıklaması bomba Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Komisyon kuruluyor
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Döneklik' suçlaması olay oldu
Mehmet Ali Çelebi ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Döneklik' suçlaması olay oldu
750 bin işçi mağdur olabilir! Kadroya geçen taşeron işçiye EYT sürprizi! Maaşlar yarı yarıya düşebilir
750 bin işçi mağdur olabilir! Kadroya geçen taşeron işçiye EYT sürprizi! Maaşlar yarı yarıya düşebilir
Bu kadarına pes! Dağdan indi Türkiye'de öğretmenlik yaparken yakalandı
Bu kadarına pes! Dağdan indi Türkiye'de öğretmenlik yaparken yakalandı
Ne alakası var demeyin! Odun külünün bilmediğiniz faydaları
Ne alakası var demeyin! Odun külünün bilmediğiniz faydaları
Otel müdürü çatı katta çalışanlar tarafından korkunç halde bulundu!
Otel müdürü çatı katta çalışanlar tarafından korkunç halde bulundu!
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni danışman atandı! Resmi Gazete'de çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni danışman atandı! Resmi Gazete'de çıktı
Şok iddia! Cinsel saldırı ile suçlanan Albay'a katipsizlik verildi! Mağdur kadının çocuğunun babası çıktı
Şok iddia! Cinsel saldırı ile suçlanan Albay'a katipsizlik verildi! Mağdur kadının çocuğunun babası çıktı
Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası
Çok güçlü bir Bakan, 'Meral Akşener Başbakan olacak' dedi! AK Parti'den 5 isim ayrılacak iddiası