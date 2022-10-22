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Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Binali Yıldırım ameliyat edildi! Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu

AZERBAYCAN'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın getirildiği İstanbul'da ameliyat edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı koca, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Şamil Ayrım'ın ise vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı yapıldığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." 


Şamil Ayrım'ın kırıkları tedavi ediliyor

Sosyal medya hesabından, aynı kazada yaralanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

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