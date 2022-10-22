AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası

ANKARA kulislerinde Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasının ardından iddialar havada uçuşuyor. AK Parti'den istifası beklenen iki isimle konuştuğunu, bu isimlerin Mehmet Kasım Güldoğan ve Mücahit Arınç olduğunu belirten İsmail Saymaz, "Eğer bu çatlak büyürse, 'veda' diyebilecek isimler arasında yer alıyor" iddiasında bulundu.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ile görüştüğünü ve AK Parti'de yaşanan istifaların devamının sürmesi halinde Mücahit Arınç'ın da istifa edebileceğini söyledi. İşte İsmail Saymaz'ın o açıklamaları:

Oğul Arınç İYİ Parti'ye mi katılıyor

- Ahmet Eşref Fakıbaba ile ile beraber istifası beklenen var. Adı geçenlerin ikisiyle konuştum. Mehmet Kasım Güldoğan ve Mücahit Arınç. Yeni değil, birkaç aydır İyi Parti'ye geçeceğini duyuyordum.

- Yakın zamanda Mücahit Arınç TV 5 kanalına katıldı. Babası konuşuyor, oğlu da konuşuyor. Mücahit Bey de iktidara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ben çeşitli yerlerden rahatsızlığının olduğunu, İyi Parti'ye geçeceğinin konuşulduğunu duydum. Aradım kendisini, konuştuk. Geçişi doğrulamadı.

Arınç nelerden rahatsız?

- Partide bir süredir izlenen politikalardan kaynaklı kimi zaman yolsuzluklar, kimi zaman hukuki meseleler, FETÖ davaları meselelerde, çeşitli insanların etrafında olağanüstü güç biriktirmesi, kamu kaynaklarının israf edilmesi gibi meselelerde rahatsızlıklarının olduğunu da reddetmedi.

AK Parti'nin MKYK, istifa edebilir

- Mücahit Arınç da partinin MKYK üyesi. Eğer bu çatlak büyürse, 'veda' diyebilecek isimler arasında bence ikisi de yer alıyor. Başka partilere katılırlar mı bilmiyorum ama onların rahatsızlıklarını sakınmadıklarını gördüm."