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Fakıbaba'ya beklenmedik tepki: Gerçek yüzünü anlatacağım

Fakıbaba'ya beklenmedik tepki: Gerçek yüzünü anlatacağım

İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ima ettiği konuşuluyor...

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Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti’den istifa etmişti. Fakıbaba istifasının ardından İYİ Parti'ye geçeceğini duyurmuştu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ima ettiği konuşuluyor.

Tatlıses paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin."

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Tatlıses'in paylaşımına henüz bir karşılık gelmedi.

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