Kedi piresi insana geçer mi? Pireleri gidermenin doğal yolları

Kedi pireleri kedi vücudu gibi sıcak ve tüylü ortamlarda yaşar. Bu yüzden sokak kedilerinin büyük çoğunluğunda pire bulunur. Birçok insan pirelerden dolayı sokakta kedi sevmekten çekinir. Kedi pireleri korkulacak bir şey değildir ve doğal yöntemlerle giderilebilir.

Abone ol

Kedi pireleri ile ilgili pek çok yanlış bilinen şey vardır. Kedi pireleri konusunda merak edilenlerden birisi de pirelerin insana geçip geçmeyeceği konusudur. Kedi piresi, insanlara geçebilir. Fakat pireler sıcak ve tüylü ortamları sever bu yüzden insan vücudunda yaşayamaz. Kedi piresi, diğer adı ile (Ctenocephalides Felis) köpek pirelerinden sonra en sık görülen pire türlerinden birisidir.

Kedi pireleri insana geçer mi?

Bilimsel olarak kedi pirelerinin insan vücudu üzerinde yaşama imkanı vardır. Bu pireler, vücudunuzda yaşamak için kalamazlar. Çok az bir olasılıkla kısa bir an için sizi küçük bir şekilde ısırabilirler. İnsan vücudunda üreyemez ve yaşayamazlar. Kedi pireleri ise, sadece tüylü konakçılarda rahatlıkla yaşayabilirler. İnsanlara geçmeye çalıştıkları zaman genellikle beslenmeden ölürler. Bu parazitler çok küçüktür ve erişkin bir yaşa geldikleri zaman 4 milimetreden daha küçüktür.

Kedi piresi nasıl temizlenir?

Kedi pire tarağı kullanarak kedinizdeki pireleri kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Hatta tarağa sirke damlatarak kullandığınız zaman daha verimli olur. Bu işlemi yaparken de evcil hayvanınızın cildine hiçbir zarar vermeden yapmanız gerekir. Sirkenin yanında alternatif olarak pire tozu da tercih edebilirsiniz. Kedinize ilaç verme konusunda tecrübeli değilseniz veteriner hekimden bir yardım almanız daha uygun olacaktır. Kedinize pire damlası kullandığınızda da ortalama olarak etkisi 3 ay kadar sürer. Pireler ise, kediyi ısırdığı zaman 24 saat içinde ölür. Pireler öldükten sonra da kedinin üstünde kalanlar ve düşenler olur.

Pireler öldükten sonra da kediyi, Kedi şampuanı ya da kedi pire şampuanı ile yıkamak gerekir. Bit salgını daha çok ilerlemişse kedilerin tıraş edilmesi alternatifi de gerekebilir. Bit tedavisi içinde kedide meydana gelen çeşitli sağlık sorunları varsa bu sorunların da tedavi edilmesi büyük önem taşır. Bitler temizlendikten sonra kedilerin sürekli vakit geçirdiği yatakların ve eşyaların temizlenmesi de unutulmamalıdır. Kedilerin düzenli bir şekilde taranması ve bu sırada tüy ve cilt kontrollerinin yapılması ihmal edilmemesi gerekir.