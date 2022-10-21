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Erzurumda İstihdam Sağlayan Can Melek Kimdir?

Erzurumda İstihdam Sağlayan Can Melek Kimdir?

04.03.1991 İstanbul’da doğdu. Öğrenim hayatına Ayazağa Işık Okullarında başladı ve   Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü bitirdi.

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2013-2018 Bulgaristan’da Euro Metal’de ferforje demir üretim operasyonlarıyla iş hayatına başladı ve çeşitli bölümlerde deneyimler kazandı. Şu an Türkiye’nin en büyük terlik firmalarından biri olan Trizone Tedarik’in  CEO su olarak devam etmektedir.

Trizone firması 2018 yılında Can Melek tarafından kurulmuştur. Firma kurulduğu günden itibaren uluslararası ve yerel zincir marketlere çeşitli sektörlerde ürün tedariği yapan bir firmadır. Özellikle ayakkabı ve terlik sektöründeki artan talepler doğrultusunda yatırımlarını bu alanda yapmışlardır.

2020 senesinden itibaren Erzurum bölgesinde fabrika ve hammadde üretim tesisimizi açılmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey'in büyük desteğiyle yaklaşık olarak 300 kişiye istihdam sağlayan bir firma olan Trizone öncelikle Erzurum bölge halkına özellikle kadınlarımıza daha istihdam sağlayıp bölge ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

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