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Yunan bayrak direğine sarılan FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de bunu yaptı

Yunan bayrak direğine sarılan FETÖ'cü Enes Kanter şimdi de bunu yaptı

Yunan bayrak direğine sarılarak poz veren FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez Atina Başpiskoposu Yeronimos ile el ele görüntülendi.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

Kanter, bu paylaşımının ardından son olarak Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u ayakta karşıladı ve önünde eğildi.

Kanter, ayrıca Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u elinden tutup, makam odasına kadar götürdü.

Yunan Parlamentosu ile de temasa geçti

FETÖ'cü Kanter, daha sonra Yunan Parlamentosu ile temasa geçti.

Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda “Yunanstan’ın Yeşilleri” olarak bilinen, NATO’cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile de görüştü.

Görüşme sonrası Türkiye’yi hedef alan PASOK lideri Andrulakis, “Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına yönelik provokatif söylemlerinde artış var. Bunu kınıyorum.” dedi.

"Yunanistan onların ikinci evi oldu"

PASOK lideri Andrulakis'ten sonra söz alan Kanter, Yunanistan’a teşekkür etti.

Yunanistan’ın FETÖ’cülerin 2. evi olduğunu söyleyen Kanter, “Yunanistan’da çok sayıda Türkiyeli mülteci var. Desteğiniz için gerçekten minnettarız. Yunanistan, onların ikinci evi oldu." ifadelerini kullandı.

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