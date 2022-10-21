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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Franck Ribery futbolu bıraktı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Franck Ribery futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Salernitana'da oynayan 39 yaşındaki futbolcu, kariyerine son verdiğini duyurdu.

12 sene Bayern Münih forma giyen Ribery, Bundesliga ekibinde 273 maçta 86 gol attı.

Fransa Milli Takımı'nda 81 maça çıkan yıldız futbolcu, 16 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

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