Elinize bakan yaşının 18 mi desin! Bu yöntemle elinizde ne leke kalacak ne kırışık

Uyku düzeninizden beslenme alışkanlıklarınıza kadar birçok sebepten dolayı ortaya çıkan eldeki kahverengi lekeler yaşınızı ele vermesin... Elinizdeki lekelerin oluşma nedenler, ten renginizi eski haline geri çevirmek için doğal yöntemler ve eldeki lekeler hakkında bilmeniz gereken şeyleri sizler için derledik...

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Cilde rengini veren melanin adı verilen pigment, melanositler olarak bilinen hücreler tarafından üretilmektedir. Cildin güneş ışınlarına maruz kalan yüz ve el gibi bölgelerinde melanin yoğunluğu yaşanır ve yaşın ilerlemesiyle birlikte küçüklü büyüklü kahverengi lekeler oluşur. Ellerdeki kahverengi lekeler uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı, hormonal dengesizlikler, belirli ilaçların kullanımı, gebelik dönemi, karaciğer rahatsızlıkları, stres ve genetik sebeplerden dolayı da oluşabilir.

Ellerdeki kahverengi lekelerden kurtulmak ve görünümlerini azaltmak için bazı kremlerden işinize yarayabilir. Ayrıca günlük hayatınızda el ve yüzünüzde yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmanız el ve yüzde kahverengi lekelerin oluşumunu ve ayrıca el ve yüzde oluşacak olan kırışıklıları engelleyecektir.

Yatmadan önce içinde c vitamini, yeşil çay özü, salisilik asit bulunan el kremini ellerinize uygularsanız kahverengi lekelerin görünümününün azaldığını göreceksiniz.

Cilt sağlığı ve beslenme

Cilt sağlığı için tabi ki sadece güneşe karşı önlem almak yeterli değildir. Beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Öğünlerinizde olabildiğince taze sebze ve meyveler tüketmeli ve vücudu toksinlerden arındırmak için bol bol su içmelisiniz. İşlenmiş ya da fast food yiyecekler, kızartmalar, asitli içecekler, pastane işleri, şeker, kafein, alkol ve tütün ürünleri pek çok sağlık sorunuyla birlikte ellerinizde oluşacak lekeleri de tetikleyebilir.

Yaşlılıkla beraber meydana gelen lekelerinin en yaygın nedenlerinden biri de potasyum eksikliğidir. Potasyum açısından zengin olan besinleri tüketmeniz gerekir. Bu besinlere örnek olarak; avokado, kavun, kayısı, muz, kivi, incir, hurma verilebilir.

Eldeki kahverengi lekeler için doğal çözümler:

- Bir kırmızı soğan alıp suyunu sıkarak 2 çorba kaşığı elma sirkesi ile karıştırın. Bu karışımı pamuk yardımıyla kahverengi lekelerinizin üzerine sürün. Kuruduktan sonra da suyla durulayın.

- İki çorba kaşığı taze limon suyu ve bir çorba kaşığı yoğurdu karıştırdıktan sonra ellerinizde kahverengi leke oluşan yerlerin üzerine sürün ve kuruduktan sonra soğuk su ilke durulayın.

- Rendelediğiniz bir yaban turbunu 1 çorba kaşığı limon suyu ile karıştırdıktan sonra leke oluşan bölgelerinizin üzerine sürün. 10-15 dakika beklettikten sonra suyla durulayın. Bu karşımın düzenli olarak kullandığınızda kahverengi lekelerin azaldığını göreceksiniz.

- Sütün içinde bulunan laktik asidin kahverengi lekelerin rengini açmak oldukça büyük etkisi vardır. 2 çorba kaşığı sütü 1 çorba kaşığı hardal tozu ile karıştırıp lekelere sürün. Kuruduktan sonra da durulayın.