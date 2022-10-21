Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fiber' çıkışı! Yavaş gidiyoruz, hızlandırmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Blockzincir etkinliğinde konuştu. Erdoğan, "Fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Blockzincir etkinliğinde konuştu. "Hava savunma sistemlerimizle, füzelerimizle, zırhlı araçlarımızla ve diğer pek çok alanlarda güçlenip gidiyoruz" diyen Erdoğan, "Artık bizim 'Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz. Bunu ileri safhaya taşıma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye'nin her alanı gibi ülkemizin dijital dönüşümünün altında da AK Parti imzası olacaktır. Ülkemize kazandırdığımız her eserde dijital dönüşümün izlerini görmek mümkündür.

- Zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı kurmayı da ihmal etmedik. Bizim bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız.

- Artık kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet alt yapımızı geliştirmemiz bunların işaretidir.

Fiber altyapıda biraz yavaş gidiyoruz

- İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hayata geçirmiş olacağız.

- Bu alanda yeni gelişen kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemleri hayatımıza giderek daha çok giriyor. Hiç şüphesiz temelinde araştırma geliştirme gayesi vardır.

- Hükümete geldiğimizde 2 olan teknopark sayımız 59 şehrimize yayılmış şekilde 81'i aktif 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır.

TOGG mesajı

- Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde banttan indirmesini yapacağımız TOGG'un da ülkemizin geldiği teknoloji seviyesini göstermektedir. İnşallah TOGG'un ülkemize önemli katkıları olacak.

- Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almak yerine kendi evrenimizi kurmak istiyoruz. Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz.

'Tayfun' füzesi mesajı

- Hava savunma sistemlerimizle, füzelerimizle, zırhlı araçlarımızla ve diğer pek çok alanlarda güçlenip gidiyoruz. Artık bizim Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz. Bunu ileri safhaya taşıma gayretindeyiz.

- Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz. BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür çağrımız teknolojideki adaleti de kasayan bir itirazdır.

- TEKNOFEST kuşağı dediğim gençler sayesinde sadece eksikleri hızla tamamlamakla kalmıyor dünya çapında pek çok yeniliğin de altına imzamızı atıyoruz.

Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu?

- Türkiye'de teknolojiye dair ne varsa hepsi de gündemine olan parti hangisidir diye bakarsanız tek siyasi teşekkül AK Parti olur. Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? Ya bakıyorsunuz terörle iç içeler ya da terör bölgelerinde neler yapılıyor, bunlara bakıyorlar. Biz bugünü değil, yarını değerlendiriyoruz. Yarın neler olacak? Dijital dünyamızı nasıl organize edeceğiz?

Merkez Bankası kripto para çalışıyor

Merkez Bankamız kripto parayla ilgili çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız da bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarımızda özel sektörde bu alanda ülkemize katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Kripto kumardan uzak durun

- Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisinin geliştirilmesi mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.