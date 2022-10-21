Sırt ağrıları kabus olmasın bu yöntemlerle ağrıları azaltabilirsiniz

Günümüzde bilgisayarda uzun zaman geçirmek, yorgunluk, duruş bozukluğu daha çok artmış ve bununla beraber sırt ağrıları da artmıştır. Sırt ağrılarını evde yapabileceğiniz yöntemlerle hafifletebilirsiniz.

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Sırt ağrıları günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Yorgunluk, duruş bozukluğu ve yatak seçimi en büyük sebepleridir. Artık insanların evden çalışma modeline geçmesiyle birlikte bilgisayar başında geçen süre de uzamış, sırt ve bel ağrıları daha da artmıştır.

Sırt ağrısı neden olur?

Sırt ağrısı genel olarak hareketsizlikten ve masa başı çalışmaktan kaynaklanır. Genellikle ağrılar hafif ağrı şekilde olabileceği gibi, yanma, uyuşma, boyun tutulması, bel ve kalçalara kadar yayınlan sızı şeklinde görülebilir.

Hareketsizlik ve masa başında çalışma

Ani hareket etme

Soğuk algınlığı ve kas spazmı geçirme

Ağır yük kaldırmak

Duygusal stres

Fazla kilolar

Yanlış pozisyonda oturma

Soğuğa maruz kalma

Kalp hastalıkları

Sindirim sistemi hastalıkları

Kemik erimesi

Böbrek enfeksiyonu

Sırt bölgesindeki fıtıklar

Hamilelik

Ağır sırt çantaları taşımak gibi nedenler sırt ağrısına neden olur.

Sırt ağrısına ne iyi gelir?

Kronik sırt ağrıları için doktora görünmek gerekir. Ancak kronik değilse ve çok şiddetli değilse sırt ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacak yöntemleri evinizde hazırlayabilir ve deneyebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak sırt ağrılarından kurtulmanıza yardımcı olacak en yararlı bitkidir. Her sabah aç karnına 2-3 diş sarımsak yiyerek ya da küçük hap şeklinde doğrayarak çiğnemeden su ile de yutabilirsiniz.

Soğuk kompres

Buz küpleri ile soğuk kompres yapabilirsiniz. Temiz bir beze sararak sırt ağrılarınıza kurtulabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken 10-15 dakikadan fazla tutmamak ve ara vererek işlemi gerçekleştirmeniz gerekir.

Zerdeçal

Hindistan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan zerdeçal, vücuttaki iltihaplanma ve ödemin

atılmasında en etkili yardımcılardan biridir. İçerisindeki etkin madde olan curcumin iltihap önleyici olan doğal bir antioksidandır. 2 yemek kaşığı toz zerdeçal, 1 yemek kaşığı doğal süzme bal ile 2 yemek kaşığı ısınmış sütü karıştırıp bir macun hale getirin. Bu macunu sırt ağrılarınıza 8-10 dakikalık masaj uygulayın.

Papatya çayı

Papatya çayı da sırt ağrılarınızdan kurtulmanızda etkili bir bitkidir. Günde 1 bardak papatya çayıyla vücudunuzdaki genel ağrı, bitkinlik ve yorgunluk hissinden kurtulabilirsiniz.

Geçmeyen sırt ağrıları

Ayrıca sırt ağrılarının saydığımız belirtilerin dışında farklı sebepleri de olabilir. Sırt ağrısının nedenleri skolyoz ve kifoz gibi omurga eğrilikleri, kalp rahatsızlıkları, tüberküloz, mide, yemek borusu, safra kesesi ve pankreas bezinin hastalıkları veya tümörleri olabilir. Ayrıca omurga tümörleri de sırt ağrısı nedenlerindendir.

Vücutta kansere bağlı tümörlerin vücudun diğer bölgelere yayılımı (metastaz) sırtta ağrı olarak hissedilebilir. Meme, akciğer, prostat gibi tümörler omurgaya yayılım göstererek sırt ağrısı yapabilirler. Gece ağrısı olarak ortaya çıkması ve istirahat ile geçmemesi önemli özelliklerindendir. Ateş, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtiler de eşlik edebilir.

Nadir görülen sırt fıtığı, fizik tedavi uygulamalarına karşı geçmiyorsa veya ilerleyici nörolojik bulgular varsa ameliyat gerekebilir.