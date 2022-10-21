Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin temellerinin 25 Ekim'de 17 ilde atılacağını söyledi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında Temel Atma törenlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum "25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" dedi.

5615 konutun temeli atılacak

Bakan Kurum'un paylaştığı tweette 5615 konutun temelinin atılacağı belirtildi. Ankara 2171, Zonguldak 595, Kırşehir 458, Kahramanmaraş 210, Aydın 265, Bolu 206, Konya 206, Afyonkarahisar 364, Diyarbakır 158, Uşak 158, Erzurum 158 Muğla 154, Yozgat 141, Manisa 78, Amasya 87, Tunceli 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.