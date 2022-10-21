Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kimyasal silah tepkisi! Bunlar ahlaksız, peşlerini bırakmayacağız
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın PKK'ya karşı kimyasal silah iftirasının ilk olmadığını hatırlatarak, "Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın çağrısına da cevap verdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan'ın gündeminde Ukrayna'daki barış girişimleri, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması ve Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın çağrısı da vardı. Erdoğan, kimyasal silah iddiası için, "Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur" dedikten sonra ekledi: "Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi.
Putin'i bu kez daha yumuşak gördüm
Cumhurbaşkanı'na Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanmasına yönelik girişimler de soruldu. Türkiye'nin aracılığında bir barış masası kurulması konusunda umutsuz olmadıklarını belirten Erdoğan, "Bu konuyla ilgili ben Sayın Putin’in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm" diye konuştu.
İlham Aliyev de sıcak bakıyor
Erdoğan'ın gündeminde Putin'in Türkiye'nin doğalgaz merkezi olmasına yönelik önerisi de vardı. Aynı şekilde TANAP aracılığıyla gaz temininin değerlendirilebileceğini belirten Erdoğan, "Bu konuda da İlham Aliyev kardeşimin olumlu baktığını görüyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın çağrısı
Aday olması için çağrı yaptığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini canlı yayında tartışmaya çağırması için ise Erdoğan, "O, bu işin çok acemisi. Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz" dedi.
Mehmet Ali Çelebi'ye çocuk tavsiyesi
AK Parti'ye katılan Mehmet Çelebi ve eşine "çocuk yapın. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane 15 tane var" sözlerine yönelik “Kürtlerin hapsini terörist yaptı" eleştirilerine de cevap veren Erdoğan, "Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok." diye konuştu.
Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız
- PKK’nın siyasi uzantıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonlarla ilgili olarak “kimyasal silah kullanılıyor” diye bir kampanya başlattı. Milli Savunma Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Bu konuda ne söylersiniz?
- Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız.