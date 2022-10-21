Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kimyasal silah tepkisi! Bunlar ahlaksız, peşlerini bırakmayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın PKK'ya karşı kimyasal silah iftirasının ilk olmadığını hatırlatarak, "Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın çağrısına da cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan'ın gündeminde Ukrayna'daki barış girişimleri, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması ve Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın çağrısı da vardı. Erdoğan, kimyasal silah iddiası için, "Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur" dedikten sonra ekledi: "Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi.

Putin'i bu kez daha yumuşak gördüm

Cumhurbaşkanı'na Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanmasına yönelik girişimler de soruldu. Türkiye'nin aracılığında bir barış masası kurulması konusunda umutsuz olmadıklarını belirten Erdoğan, "Bu konuyla ilgili ben Sayın Putin’in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm" diye konuştu.

İlham Aliyev de sıcak bakıyor

Erdoğan'ın gündeminde Putin'in Türkiye'nin doğalgaz merkezi olmasına yönelik önerisi de vardı. Aynı şekilde TANAP aracılığıyla gaz temininin değerlendirilebileceğini belirten Erdoğan, "Bu konuda da İlham Aliyev kardeşimin olumlu baktığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın çağrısı

Aday olması için çağrı yaptığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini canlı yayında tartışmaya çağırması için ise Erdoğan, "O, bu işin çok acemisi. Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz" dedi.

Mehmet Ali Çelebi'ye çocuk tavsiyesi

AK Parti'ye katılan Mehmet Çelebi ve eşine "çocuk yapın. Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane 15 tane var" sözlerine yönelik “Kürtlerin hapsini terörist yaptı" eleştirilerine de cevap veren Erdoğan, "Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok." diye konuştu.