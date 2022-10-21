Eşref Fakıba, yeniden aday olamayacağı için istifa etti! Erdoğan, Fakıbaba için ne dedi?

ŞANLURFA Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hem AK Parti hem de milletvekilliğinden istifasıyla ilgili bomba kulis haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son MKYK toplantısında Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’a, "Urfa vekilini ne yaptınız. İyice koptu mu?" diye sorduğunu, Gülpınar'ın da "Koptu" diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifasının AK Parti için sürpriz olmadığını, beklenen bir gelişme olduğunu yazdı. Fakıbaba’nın istifasını AK Parti’nin bir ağır topuyla konuştuğunu belirten Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen pazartesi günü Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’a, ‘Urfa vekilini ne yaptınız. İyice koptu mu?’ diye sorduğunu, Gülpınar'ın da "Koptu" diyerek yanıt verdiğini aktardı. Saymaz, ismini açıklamadığı AK Parti yöneticisiyle yaptığı röportajı şöyle aktardı:

İstifayı nasıl yorumluyorsunuz?

- Çoktan beri mutsuzdu. Meclis'e gelmiyordu. Bir aydır kopmuştuk. Şenyaşarlar Olayı olmuştu. Milletvekilimiz Halil İbrahim Yıldız ile aşiret kavgası gibi bir kavga olmuş aralarında. Fiilen bitmişti. Adı konmuş oldu. MKYK’da Tayyip Bey, Kasım Bey’e “Urfa vekilini ne yaptınız? İyice koptu mu?” diye sordu. “Koptu” dedi.

Gülpınar için de “İlişkiler koptu” deniyor. Doğru mu?

- İnsanların illerine ilişkin talepleri oluyor. Bunlar karşılanınca iyi oluyor. Karşılanmayınca kızıyorlar. Oluyor bunlar.

- Ama Fakıbaba gitti.

- O gitmişti zaten. Aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu. Sürpriz değil. İl başkanıyla kavgalı, yerelde kavgalı. Mehmet Ali Çelebi’nin bize geçişi tartışılabilir. Mehmet Ali, “Ben geçtim, buradayım” diyor. Ama Fakıbaba, “Milletvekillikten istifa ediyorum” diyor. Aslında bunu derken, şunu diyor:

Bir: AK Parti’de vekil olmayacağını biliyor. İki: Seçime kaldı üç ay, bunun üç ayı kampanyada, kaldı üç ay. Üç ay izin alıyor. Kalsa daha problem. Meclise gelmesi lazım. Şimdi vekilliğin haklarını alarak ayrılıyor ve listesini garantiliyor. Vekil olmak için yapıyor. Sorsan, vekil olmayacakmış. Öyle değil yani?

Niye vekil yapmayacaktınız?

- Urfa’da kavgaları, gerginlikleri, iletişim problemleri biliniyor. Olmama ihtimali daha büyüktü.

RTÜK üyeliği için mi istifa dilekçesini almadınız?

- Alakası yok. İstifa eden hiçbir vekilin istifası elden evrakla olmadı. Noter’le oldu. Birisi gelmiş, elde kağıt var, doğru mu, değil mi, nerden bilelim? RTÜK’le alakası yok. Noterle gönderse alacağız, niye almayalım?

- Fakıbaba’nın milletvekilliğinin düşürülmesini onaylayacak mısınız?

- Onaylarız, niye onaylamayalım? Adam zorla mı vekil olacak? Dilekçeyi verirse Meclis'e hemen düşürmek lazım.

Başka istifa bekliyor musunuz?

- Beklemiyoruz.