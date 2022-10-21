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Steven Gerrard'ın ipini çektiler 3-0'lık yenilgi bardağı taşırdı

Steven Gerrard'ın ipini çektiler 3-0'lık yenilgi bardağı taşırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son verildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İngiliz teknik adama takıma katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bir sonraki kulübünde başarı dileklerinde bulunuldu.

Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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