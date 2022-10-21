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Türkiye'den ABD'ye Suudi Arabistan tepkisi: Bu kabadayılık doğru değil

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den ABD'ye Suudi Arabistan tepkisi: Bu kabadayılık doğru değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararına tepki gösteren ABD'ye seslenerek, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın AGİT girişimini eleştiren Çavuşoğlu, "AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT'in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz" dedi.

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılacak her olumlu adım bizim de ilişkilerimizi olumlu etkileyecektir" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Doğu-Batı Orta Koridoru hayati önemde. Bu Avrupa'nın da işine yarayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'ye seslendi: Bu kabadayılık doğru değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararına tepki gösteren ABD'ye de seslenerek, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" dedi.

"İran'a yaptırımları kaldırın"

İran'a uygulanan enerji yaptırımlarının kaldırılması çağrısı yapan Çavuşoğlu, "(Petrol fiyatları ve İran) Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz" şeklinde konuştu.

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