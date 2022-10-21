Inter'den Fenerbahçeli yıldız isme yakın takip! 15 milyon euro...

İtalyan devi Inter'in gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Crespo'yu Başakşehir maçında tribünden takip edecek. Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında.

Abone ol

Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. Son dönemde ismi İspanyol kulübü Atletico Madrid'le de anılan yıldız futbolcunun talipleri giderek artıyor.

Alınan bilgilere göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı. Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi.

Başakşehir maçında izleyecekler

Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.

Fenerbahçe bonservisini belirledi

Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında.