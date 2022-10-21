BIST 3.905
DOLAR 18,60
EURO 18,16
ALTIN 969,23
HABER /  SPOR

Inter'den Fenerbahçeli yıldız isme yakın takip! 15 milyon euro...

Inter'den Fenerbahçeli yıldız isme yakın takip! 15 milyon euro...

İtalyan devi Inter'in gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Crespo'yu Başakşehir maçında tribünden takip edecek. Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında.

Abone ol

Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda. Son dönemde ismi İspanyol kulübü Atletico Madrid'le de anılan yıldız futbolcunun talipleri giderek artıyor.

Alınan bilgilere göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı. Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi.

Başakşehir maçında izleyecekler

Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.

Fenerbahçe bonservisini belirledi

Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz
Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
ABD'de internetten tanıştığı erkeği mutfakta pişirip yedi! Öncesi de korkunç
ABD'de internetten tanıştığı erkeği mutfakta pişirip yedi! Öncesi de korkunç
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekimde arttı
TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi ekimde arttı
TSK'ya alçakça iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP kalkanı! Adeta sıraya girdiler
TSK'ya alçakça iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP kalkanı! Adeta sıraya girdiler
Kilidin içinde kalan anahtarı nasıl çıkarırız 15 saniyede işlem tamam
Kilidin içinde kalan anahtarı nasıl çıkarırız 15 saniyede işlem tamam
Ödleri koptu! Yunan general Fragos: 'Erdoğan 2 bin 500 km istiyor!'
Ödleri koptu! Yunan general Fragos: 'Erdoğan 2 bin 500 km istiyor!'
Amasra'da maden ocağı faciasında son 12 dakika ortaya çıktı
Amasra'da maden ocağı faciasında son 12 dakika ortaya çıktı
Tuz lambası diyip geçmeyin alerjiden astıma birçok hastalığa etkili
Tuz lambası diyip geçmeyin alerjiden astıma birçok hastalığa etkili
Selahattin Demirtaş HDP'li Ozan Çitfçi'nin infazına sessiz kaldı
Selahattin Demirtaş HDP'li Ozan Çitfçi'nin infazına sessiz kaldı
Kuzey Irak'ta MİT operasyonu! PKK'nın suikast timinin sözde komutanı Türkiye'de
Kuzey Irak'ta MİT operasyonu! PKK'nın suikast timinin sözde komutanı Türkiye'de
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi BUDO tek tek açıkladı
Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi BUDO tek tek açıkladı