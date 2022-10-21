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Amasra'da maden ocağı faciasında son 12 dakika ortaya çıktı

Amasra'da maden ocağı faciasında son 12 dakika ortaya çıktı

Amasra'da 41 kişinin öldüğü maden ocağı faciasındaki son 12 dakikanın gaz ölçüm verileri ortaya çıktı. Patlama anına kadar kaydedilen tüm değerler, mevzuatta öngörülen yüzde 2’nin altında. 17.59’da yüzde 1,06 olarak ölçülen metan gazı değeri, son verinin alındığı 18.09’da ise 1,69.

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Türkiye'yi yasa boğan maden faciasında patlama öncesi ölçüm tablosu ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın elde ettiği, patlamanın yaşandığı galerideki metan gazı değerlerini içeren anlık verilere göre, saat 17.58’de yüzde 1’in altında olan ve yükselmeye başlayan gaz miktarı 17.59’da yüzde 1,06’yı bulunca sistem ilk ikazı veriyor. Prosedüre göre ortamdaki gaz miktarı yüzde 1'in üzerine çıkınca lağım işlemi yapılamıyor.

Gaz oranı yüzde 1.55'e ulaşınca sistem alarma geçti

Saat 18.05’te gaz oranı yüzde 1,55’e ulaşınca sistem alarma geçti. Otomatik olarak elektrikler kesiliyor. Bununla birlikte çalışanlar sarı ışık ve sesle uyarılıyor. Alarm durumu patlamanın yaşandığı 18.10’a kadar sürdü.

Patlama öncesi son veri ise 18.09’da. Kayıtlara göre, o dakikada ortamdaki metan gazı oranı yüzde 1,69 olarak ölçülmüş. Patlamaya neden olan durum araştırılıyor.

Değerler yüzde 2’nin altında

Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği'nde “Havasında yüzde 2’den çok metan bulunan yerlerde çalışılmaz” hükmü yer alıyor. Patlamanın olduğu ana kadar kaydedilen bütün değerler, mevzuatta öngörülen değerlerin altında. Patlamanın yaşandığı galeride dakika dakika metan gazı ölçümü şöyle:

* 17.59’dan önce yüzde 1'in altında. * 17.59: 1,06

* 18.00: 1,14 * 18.01: 1,22

* 18.02: 1,31 * 18.03: 1,41

* 18.04: 1,45 * 18.05: 1,55

* 18.06: 1,55 * 18.07: 1,59

* 18.08: 1,65 * 18.09: 1,69

* 18.10: Patlama

Mevzuat ne diyor?

Madenlerdeki metan gazı oranı yüzde kaç olunca neler yapılıyor? Mevzuatla belirlenen hükümlerde neler yer alıyor?

Maden işletme ve güvenliği prosedürüne göre; ortamda bulunan metan ve diğer gazlar yüzde 1’in üzerine çıktığında üretim için lağım yapılmıyor.

Eğer gaz yüzdesi 1,5 ve üzerine çıkarsa elektrikler güvenlik amacıyla kesilir. Çalışanlara sarı ışıkla ve sesli uyarı yapılır.

Gaz yüzde 2 olunca hem gaz izleme merkezinde, hem yer altında kırmızı ışık yanar. Sesli uyarı yapılır. Çalışma alanları terk edilir.

Havadaki metan oranı yüzde 5 ile yüzde 15 arasındayken yanma ve patlama tehlikesi oluşur. Metanın patlama/tutuşma sıcaklığı 550-650 derece arasındadır.

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