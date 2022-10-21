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Kar ve tipi fena bastırdı! Ulaşım zor sağlanıyor ekipler bölgede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kar ve tipi fena bastırdı! Ulaşım zor sağlanıyor ekipler bölgede

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başladı. Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.

Ekipler çalışma başlattı

Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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