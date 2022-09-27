Saçını kurutmadan Islak saçla uyuyanlar aman bu hataya düşmeyin!

Sürekli telefona bakma, hareketsiz kalma, bilgisayar başında uzun zaman geçirme boyun düzleşmesine neden olabilir. Bu hastalığın en büyük nedeni olarak ıslak saç gösteriliyor. Duruş bozuklukları ile birlikte bu durumun ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu sorunu yaşayan kişilerde genelde boyun ağrısı olduğu gözlemlenmektedir.

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Boyun düzleşmesi günümüzde kadın erken hemen hemen herkeste görülen bir rahatsızlıktır. Üstelik bu hastalık erken yaşlarda da görülebiliyor. Peki yaygınlaşmaya başlayan boyun düzleşmesi hastalığının neden kaynaklandığını duymuş muydunuz? Boyun düzleşmesi nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir? Hangi hastalıklara neden olur? Bu gibi soruların yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte boyun düzleşmesine dair tüm bilinmeyenler!

Duruş bozukluğu neden olabilir

Boyun bölgesinde bulunan omurganın C şeklinde olması gerekir. Fakat ne yazık ki alınan bazı darbeler boyun bölgesinde rahatsızlıklara neden olur. Bu da kemiklerin düzleşmesine neden olmaktadır. Boyun düzleşmesi duruş bozukluğuna neden olmaktadır. Bu durum kişinin hem yaşam kalitesini hem de sağlığını oldukça olumsuz etkiler. Bu durum kişinin iş gücü kaybına bile neden olmaktadır.

Boyun düzleşmesine ne iyi gelir?

Pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan biri olan boyun düzleşmesi kendini bazı belirtiler ile ortaya çıkarmaktadır. Boyun düzleşmesinin belirtileri arasında boyun ağrısı, baş ağrısı, omuz ve sırt ağrısı bulunmaktadır. Ayrıca omuzlarda yük varmış hissiyatı, ense ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık gibi durumlar ile de kendini belli etmektedir. Bu belirtiler fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir. Yapılan muayene sonrasında durum teşhis edilmekte ve buna yönelik uygun bir tedavi yöntemine başvurulmaktadır.

İlerleme gösteren sorun olduğundan dolayı erkenden tedavi edilmesi önerilmektedir. Tedavinin bekletilmesi tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Boyun düzleşmesi nerelerde ağrı yapar konusu ise her bireyde farklı şekilde kendini gösterebilmektedir.