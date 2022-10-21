Milli Görüş'ün derin kulisleri! Temel Karamollaoğlu devriliyor, Saadet Partisi 'Altılı Masa'dan kalkıyor

Muhalefetin kurduğu Atılı Masa'yla ilgili siyaset kulislerinde flaş iddialar dolaşıyor. Saadet Partisi'nde kongrede Temel Karamollaoğlu'nun devrilmesine kesin gözüyle bakanlar, "Temel Karamollaoğlu gidiyor, Saadet Partisi Altılı Masa'dan kalkıyor" yorumları yapıyor... Onlardan biri de Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan Oldu...

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "...'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz..." başlıklı azısında Milli Görüş hareketinin derin kulislerinde konuşulanları yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşım mesaj atmış. Dediği şu:

“Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.”

Sonra gazeteleri okumaya başladım.

Sözcü’nün ardından Yeni Şafak’a baktım.

Ersin Çelik, tam da bu konuyu enine boyuna işleyen bir yazı yazmış.

Yazıyı baştan sona okudum.

Ersin Çelik de aynı noktaya işaret ediyor ve Saadet’in kongresinde bir değişim olabileceğini belirtiyordu.

Eğer bu tahminler gerçekleşirse...

“Altılı Masa” yerine “Beşli Masa” demek durumunda kalabiliriz.