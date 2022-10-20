Vücuttaki ödemden kurtulmak için dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyoruz!

Tuzlu besinler tüketmek, hareketsizlik, aşırı kilo gibi nedenlerle vücutta ödem oluşabiliyor. El, ayak ve bacaklarda oluşabilen ödemi vücuttan atmak için bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun için başta bol bol su tüketmek uzmanlar tarafından öneriliyor. İşte vücuttan ödem atmanın sırları...

Abone ol

Ödem, vücutta biriken sıvı ve oluşan şişkinlik nedeniyle hayat kalitesini düşüren bir sorun. Vücutta ödem oluşması, yüz ve ayaklarda sıkça görünen ödem ,tuzlu besinler tüketildiğinde görülür. Ayrıca kadınlarda adet döneminde görülebilir. Az su içmekten dolayı da görülebilir. Hem kilo vermek hem de hayat kalitesini artırmak için vücuttaki ödemden kurtulma yollarını arıyoruz. Peki ödem atmak için ne yapmalı? Bu sorunun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz...

Vücuttaki ödem nasıl atılır?

Günlük su tüketiminizi arttırın.

Tuz ve tuz içeriği yüksek olan fast food, konserve gıdalar, turşu ve işlenmiş ürünlerin tüketimini sınırlandırın.

Yapılan çalışmalar D vitamini seviyesi düşük bireylerde ödem daha fazla görülmektedir.

Protein alımını artırın

Gün içerisinde yeterli miktarda protein almaya özen gösterin. Fazla protein alımı vücudunuzda ödeme neden olabilmektedir.

Şekerli yiyeceklerden uzak durun

Şekerli yiyeceklerin tüketimi ile vücudumuz suyu tutar. Bu yüzden tüketilen şeker miktarı azaltılmalıdır. Beslenmenizde rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı kompleks karbonhidratları tercih edin.

Yeşil yapraklı sebzeler...

Sebzelerden koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyvelerden kiraz, ananas, kayısı ve kivi diüretik etkiye sahiptir. Diüretik besinler vücuttaki tutulan suyun atımına yardımcıdır. Beslenmenizde bu meyve ve sebzelere yer verin.

Yoğurt tüketimi önemli

Probiyotikten zengin olan yoğurt ve kefiri ara veya ana öğünlerinizde tüketmeye özen gösterin.

Herhangi sağlık probleminiz yoksa yeşil çay, kiraz sapı, mısır püskülü ve adaçayı gibi ödem atıcı bitki çaylarından mutlaka yardım alabilirsiniz.

Magnezyumdan zengin beslenin

Magnezyum ve potasyum ödem atmada etkili minerallerdendir. Magnezyum ve potasyumdan zengin besinleri beslenme rutininize ekleyin. Magnezyumdan zengin besinler; fındık, badem, avokado, baklagiller ve tam tahıllar. Potasyumdan zengin besinler; ıspanak, maydanoz, muz, kuru üzüm, kuru erik, avokado ve ay çekirdeği.

Uykusuz kalmayın

Alkollü ve asitli içeceklerden uzak durun.

Uykusuz kalmamaya özen gösterin. Uykularınızı düzene sokun.

Düzenli egzersiz yapın ve egzersiz sırasında sıvı kaybı olacağından egzersiz sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketmeyi ihmal etmeyin.