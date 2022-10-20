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Cemevleri yasa teklifi TBMM'de! Elektrik ve su giderleri karşılanacak

Cemevleri yasa teklifi TBMM'de! Elektrik ve su giderleri karşılanacak

AK Parti, Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

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AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.

Teklife göre, Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak sağlayacak.

Belediyeler ayrıca cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini de yapabilecek.

Torba yasayla imar kanununa eklenen madde ile imar planları yapılırken Cemevi yeri ayrılmasına imkan tanınacak.

Limanlar 49 yıllığına kiralanabilecek

Öte yandan Torba kanun teklifi ile limanların işletmesinin aralıksız devamının sağlanması ve yatırımların zamanında yapılması amacıyla sözleşme sürelerinin 49 yıllığına kadar uzatılması öngörülüyor.

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