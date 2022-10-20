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Kahke tarifi nasıl yapılır canınız tuzlu kraker çektiyse...

Kahke tarifi nasıl yapılır canınız tuzlu kraker çektiyse...

Hatay ve Antep ilimize özgü tuzlu tatlardan olan kahke tarifini internethaber.com okurlarıyla buluşturuyoruz. Çayın yanında yemek için tuzlu bir tarif hazırlamayı düşünüyor ama ne yapacağınızı bulamadıysanız eğer kahke tarifini mutlaka yapın. Peki kahke nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte kahke hazırlanışı...

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Kahke, Hatay ve Antep illerimizde meşhur olan bir tuzlu kurabiye türüdür. Çayı sade içmeyi sevmeyenlerdenseniz, yanında da tuzlu bir şeyi illa ki arıyorsanız kahke tarifini yapmanızı öneririz. Uzun süre bayatlamayan, tazeliğini koruyan yapısıyla kahke tarifini yapıp yapıp kavanozlarda uzun süre saklayabilirsiniz. Kahke, kolay yapımı ve malzemeleriyle her daim aranan lezzetler arasında yer alıyor. Çocuklarınızın bayılacağı kahke tarifini sevdiklerinizle keyifle tüketeceğinizden eminiz. Peki kahke nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları nelerdir? İşte tadına doyamayacağınız kahke tarifi...

Kahke malzemeleri

125 gram tereyağı
Yarım su bardağı süt
1 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı şeker
3 yemek kaşığı toz rezene
3 yemek kaşığı susam
3 yemek kaşığı çörek otu
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un

Kahke yapılışı

Tereyağının oda sıcaklığında yumuşamasını sağlayın.

Daha sonra tereyağı ve şekeri yoğurma kabına alıp güzelce yoğurun.

Kabartma tozu ve un dışındaki malzemeleri de ilave edin.

Ardından un ve kabartma tozunu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hamurunuzun yumuşak kıvamda olmasına dikkat edin.

Hamurunuz yumuşak ve ele yapışmayacak kıvama un ilave etmeyin.

Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ellerinizle hamuru uzatın ve uçlarını birleştirin.

Ardından yağlayıp tepsiye dizin. Fırına verip 180 derecede kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Kahke püf noktası nedir?

Toz rezene bu tarife o kendine has kokusunu veren baharat. O yüzden kullanmanız önemli. Kurutulmuş rezeneyi mutfak robotundan geçirip, toz haline getirebilir rezene yerine toz anason da kullanabilirsiniz. Kahkenin orjinal tarifinde ustalar nohut mayası kullanıyorlar ancak yapımı nohut mayasının yapımı biraz uğraştırıcı. Bu sebeple bizim tarifimiz nohut mayası içermiyor.

Kahke nedir?

Kahke, Gaziantep mutfağının tescilli lezzetlerinden biridir. Antepli ustalar bu güzel lezzeti Halep'ten getirmiş. Ağızda dağılan kıvamıyla çay saatlerini renklendiren kahke, uzun süre tazeliğini koruyor. Kahke, tuzlu ve şekerli çeşitleri de yapılabiliyor.

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