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Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk bir anda kanlar içinde kaldı

Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk bir anda kanlar içinde kaldı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen silahlı olayda sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu.

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Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 175. Sokakta meydana geldi. K

avgaya karışan şahıslar, sokakta bir birlerine kurşun yağdırırken o sırada sokakta bulunan N.A., kurşunun hedefi oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edil. Kalçasına mermi isabet eden küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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