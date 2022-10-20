Ramazan Kadirov 18 yaşından küçük oğullarını Ukrayna cephesine gönderdi

Rusya’nın saldırılarına destek olan Çeçenistan’ın Rusya kuklası olmakla suçlanan lideri Ramazan Kadirov, oğullarını Ukrayna cephesine gönderdi.

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Putin'in güçlü destekçisi Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, aldığı kararlar ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Rus ordusu tarafında oğullarını cepheye göndereceğini açıklayan Kadirov, dün kişisel Telegram hesabından Ahmat, Zelimhan ve Adem isimli oğullarının görüntülerini paylaştı.

Geri hizmette görev alacaklar

Kadirov’un oğullarının Rus ordusu askerlerine geri hizmette destek vereceği kaydedildi.

Kadirov’un reşit olmayan oğullarından Ahmat 16, Zelimhan 15, Adem 14 yaşında. Kadirov, çocuklarının el bombasının nasıl ateş aldığı ve muharebenin nasıl yapıldığına dair eğitim aldıklarını kaydetti.

Kadirov'un kızı da şov yaptı

Öte yandan, önceki gün, savaş suçlusu Kadirov’un kızının Ukrayna’nın işgal altındaki toprağı Mariupol’e geldiği görüntüler paylaşılmıştı. Bu paylaşımda, Kadirov’un kızının araç konvoyunun uzunluğu dikkat çekmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 15 yaşından küçük çocukların savaşta yer alması da savaş suçu olarak tanımlanıyor. Ancak Rusya bu mahkemenin kararlarını tanımıyor.