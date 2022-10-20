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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

'Uçak inince ararım' cümlesi son buluyor! Uçaklarda internet dönemi başlıyor

'Uçak inince ararım' cümlesi son buluyor! Uçaklarda internet dönemi başlıyor

Özellikle uzun yolculukların en büyük sıkıntısı, havadayken telefonun ve internetin çekmemesi. Starlink uyduları ile artık uçaklarda bulunan alıcılar sayesinde artık havadayken interneti dilediğimiz gibi kullanabileceğimiz.

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SpaceX firması, dünyanın ulaşılamayan her bölgesine internet götürebilme amacıyla Starlink uydularını fırlatmıştı. Şirket, şu an için belirli bölgelerde hizmete başlayan bu uyduların, gelecekte farkı yerlerde de kullanabilmek için çalışmalara başladı. Bunlardan biri ise uçaklar.

SpaceX firması eğer bu projesini hayata geçirebilirse, artık uçakta internet kullanabilmek mümkün olacak.

Elon Musk duyurmuştu

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarında internet kullanmanın mümkün olmasını istediğini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

SpaceX, uydudan güç alan interneti uçaklara getirmek için bağımsız hava taşıyıcısı JSX ile bu senenin başlarında bir anlaşma imzalamıştı.

İlk firma olacak

Uçakta Wi-Fi hizmetini gelecek yıl yolcularına sunmaya başlayacak JSX, aynı zamanda bu hizmeti uçaklarda kullanan ilk firma olarak tarihe geçecek.

Uçaklar için Starlink yakında geliyor

SpaceX'in internet sitesinde ''Starlink Aviation'' adlı yeni bir hizmet eklendi. 2021'de planlandığı söylenen hizmetin, 2023 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Uzay internetinin uçaklar için ilk dönemde firmalara bir hayli maliyetli olması bekleniyor. Özel uçaklar için ayda 12 bin - 25 bin dolar arasında olması beklenen internetin, tek seferde ise 150 bin dolarlık bir donanım maliyetinin olacağı tahmin ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Starlink, saatte yüzlerce mil hızla seyahat eden uçakta bile 350Mbps'ye kadar hız sağlayabilecek.

Starlink uydusu ne işe yarar?

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı hedefliyor. Starlink Amerikan uydu firmayı SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması bunun yanı sıra bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

SpaceX haberleşme ağı haberleri ilk başta Ocak 2015'te kamuya açıklandı. Açıklamalarda tüm ana taşıyıcı (backhaul) iletişim trafiğinin yüzde50'sini taşımaya yetecek bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu ve yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin yüzde10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtiliyordu. CEO Elon Musk açıklamalarında, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için mühim bir talebi karşılayacağını ifade etmiştir.

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