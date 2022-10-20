Karın kası nasıl yapılır? Altın değerinde öneriler!

Zayıflama hayalleri kuranların en çok arzu ettiği şeylerden biri de düz bir karna sahip olmanın yanında belirgin kaslar. Son dönemde kadınların dahi sahip olmak istediği belirgin karın kasları için neler yapmak gerekir? İşte karın kası yapmak için uygulamanız gereken altın değerinde öneriler!

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Hayalinizdeki vücutta kasları belirgin olan bir karın varsa ve siz henüz bunun için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız endişelenmeyin. Karın bölgesindeki yağları azaltıp kaslarınızı belirgin hale getirmeniz için yapmanız gerek tüyoları sizin için paylaşıyoruz. Kas yapmak için beslenmeye dikkat etmek ve spor yapmanın şart olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Peki bunlara ek olarak neler yapılmalı? İşte karın kası yapmak için tüyolar...

Kardiyo yapın

Kardiyo karın kaslarınızı oluşturmayacak olsa da yağ kaybetmenize yardımcı olacaktır. Ne kadar çok yağ kaybederseniz, karın kaslarınızı o kadar kolay göreceksiniz. O yüzden o koşu bandına atlayın ya da açık havaya çıkın ve koşun!

Vücut yağlarınızdan kurtulun

Günün sonunda karın kaslarınızı ortaya çıkarmanın anahtarı vücut yağınızın düşük olduğundan emin olmaktır. Bunu yapmak için doğru egzersizleri yapmalı ve doğru beslenmelisiniz. Karın kaslarınız, bölgesel yağlarınız yok olduğunda daha kolay görünecekler.

Daha fazla protein tüketin

Protein metabolizmanızı hızlandıracaktır. Bu, fazla yağınızı daha hızlı yakacağınız anlamına gelir. Yağlar yandığında ise karın kaslarınız görünür hale gelecektir. Bu yüzden et, balık, peynir, fasulye, mercimek, yoğurt, kuruyemiş gibi protein ağırlıklı besinlere beslenmenizde daha fazla yer açmalısınız.

Sabırlı olun

Karın bölgesi, yağ kaybetmenin en zor olduğu yerlerden biridir. Sabırlı davranmazsanız hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Sakin kalın, programa uyun ve sonuçları görmeye başlayın.

Beslenme programınıza sadık kalın

Sürekli beslenme programı değiştirmek, şok diyetler uygulamak kilo vermenize yardımcı olsa da bu aslında vücudunuza zarar verir. Çünkü şok diyetlerde genelde kilolar yağdan değil kaslardan gider ve bu da kas kaybına neden olur. Bir uzmana danışın ve sizin için en iyi beslenme programını bulun, sonrasında ise ona sadık kalın.

Günde birden fazla yemek yiyin

Vücudunuzu verimli bir şekilde yağ yakması için eğitmek istiyorsanız, üç ana öğün ve birkaç ara öğün şeklinde beslenmelisiniz. Gün içinde aç kalmak kan şekeri dengenizi bozar ve bu da abur cubura yönelmenize neden olur. Abur cuburlar ise sağlıksız yağ alımına neden olur ve karın kaslarınızı gizlerler.

Her zaman egzersiz yapın

Haftada sadece bir kez egzersiz yaparsanız asla karın kası oluşturamazsınız. Olabildiğince sık çalışmaya başlamalısınız. Hayalini kurduğunuz karın kaslarını geliştirseniz bile tembelleşmemeli, düzeli spora devam etmelisiniz. Egzersiz yapmayı bırakırsanız, bu karın kasları göründüklerinden daha hızlı kaybolur. Bu nedenle, sonuçları görmek istiyorsanız tutarlı bir şekilde egzersiz yaptığınızdan emin olun.

Egzersizleri çeşitlendirin

Kardiyonuza ek olarak, odaklanmaya çalıştığınız kasları gerçekten çalıştıran karın egzersizleri yapmanız gerekir. Plank, mekik, flutter kick, squat gibi egzersizleri olabildiğince çok yapmaya çalışın. Ne kadar çok çeşit, o kadar iyi. Bu yüzden tek bir basit egzersize bağlı kalmayın ve antremanınıza çeşitlilik katın.