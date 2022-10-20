“Hangi partiye asla oy vermezsiniz” anketi! Bakın ilk 4'te kimler var?

Vatandaşa "Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?" soruldu. İYİ Parti yüzde 2 ile son sırada yer aldı...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 gün önce seçimin normal tarihinde yapılacağını, erken seçim yapılmayacağını açıkladı. Çok net bir şekilde tarih de veren Bahçeli, “Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” dedi.

Olası seçime 7.5 ay kala İstanbul Ekonomi Araştırma, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle anket çalışması yaptı. Katılımcılara “Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?” soruldu.

Alınan cevaplar ve yüzdelik dağılımları şöyle:

AK Parti: Yüzde 40

HDP: Yüzde 24

CHP: Yüzde 17

MHP: Yüzde 4

İYİ Parti: Yüzde 2