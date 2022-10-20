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Nagehan Alçı TV100'de çok konuşan ROK'u nasıl susturdu?

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, tv100 ekranlarında Cengiz ile Ahtapot programına konuk oldu. Kimseye söz hakkı vermeyen hep kendisi konuşan Kütahyalı'ya eşi Alçı, daha fazla dayanamayıp böyle susturdu.

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Cengiz ile Ahtapot programında bu hafta Ertuğrul Özkök ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplaşması vardı. ROK'la birlikte Nagehan Alçı da programa katılmıştı...

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" alışkanlığını TV100'e taşımıştı sanki. Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Cengiz Semercioğlu her ağzını açtığında ROK araya giriyor, kimseye söz hakkı tanımıyordu. 

Ertuğrul Özkök "hık" dese...
Rasim devreye giriyor...
Cengiz ne zaman bir soru sorsa...
Rasim yine başlıyor konuşmaya...

Kocasının kimseye fırsat vermediğini gören Nagehan, çaresiz kaldı ve ROK'u uyarmak zorunda kaldı:

- Rasim bir ara ver...

Rasim bu uyarıya rağmen ara verdi mi peki?
Videoyu izleyin Nagehan'ın sözünü dinleyip dinlemediğini göreceksiniz. 

Kaynak: Gazeteciler.com

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