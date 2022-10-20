Güzel görünmek isterken kanser olmayın! Brezilya fönü ve keratindeki büyük tehlike

Genellikle kadınların yaptırdıkları saç bakımları arasında Brezilya fönü ve keratin bakımı yer alıyor. Ancak bu bakımlar sağlık için oldukça tehlikeli olabiliyor. İşte Brezilya fönü ve keratin bakımıyla gelen riskler...

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Saç ve cilt bakımı yaparken mümkün olduğunca doğal yolları tercih etmek gerekiyor. Özellikle saç bakımında uygulanan ürünlerin birçoğunda bulunan kimyasal maddeler, zaman içerisinde hem saçımıza hem de sağlığımıza oldukça zarar veriyor. Bu zararlı bakımların arasında Brezilya fönü ve keratin bakımı da bulunuyor. Yapılan araştırmalar neticesinde uzmanlar bu 2 uygulamanın uzun vadede rahim kanserine kadar kötü sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Bu işlemlerde saça uygulanan kimyasallar kanser riskini iki katına kadar çıkarabiliyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yürütülen araştırma, on yıldan fazla bir süredir ABD genelinde 33.000 kadını inceledi. Yılda dört veya daha fazla düzleştirici ürün kullanan kadınlarda rahim kanseri oranı % 4.05, kullanmayanlarda % 1.64 olarak belirlendi.

Kimyasallar kafa derisi yoluyla rahme gidiyor

Bilim insanları, kremlerdeki kimyasalların kafa derisi yoluyla kan dolaşımına sızdığına ve rahme gittiğini öne sürüyor. Türünün ilk örneği olan çalışmada, 35 ila 74 yaş arasındaki kadınlar neredeyse 11 yıl boyunca izlendi. O zaman içinde 378 rahim kanseri vakası mevcuttu. Yılda dört veya daha fazla kez kimyasal düzleştirici kullanan 1.572 kişiden 26 kanser vakası vardı. Ve onları hiç kullanmayan 30.329'dan 332'si teşhis edildi.

Saç ürünü kullananların riski % 155 fazla

Araştırmaya katılanlar daha sonra yaş, yoksunluk, alkol tüketimi ve sigara kullanımı da dahil olmak üzere kanser için risk etkenlerini ayarladılar. Analizler, saç ürünlerini kullanan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığının % 155 daha fazla olduğunu gösterdi.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

NIH'de araştırmayı yöneten epidemiyolog Dr Alexandra White, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

İki katına çıkma oranı endişe verici. Bu bulguları çeşitli popülasyonlarda doğrulamak, saç ürünlerinin rahim kanserinde sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek ve kadınlarda kanser riskini artırabilecek spesifik kimyasalları belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bildiğimiz kadarıyla bu, düzleştirici kullanımı ile rahim kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk epidemiyolojik çalışmadır.

Tüm saçlar, sülfür adı verilen molekülleri içeren keratin adı verilen bir proteinden elde edilir. Bazen bunlar birbirleri arasında çiftler veya saçta bukleler oluşturan disülfid bağları oluştururlar. Kimyasal saç düzleştirme, bu bağları kırarak ve saçın yapısını değiştirerek çalışır. Bu saçın düzleşmesine sebep olur. Kremler, kişiler için bilinen bir kanserojen olmasına rağmen, koruyucu görevi gören formaldehit içerebilir. Isındığında bu gaz olarak havaya salınabilir ve ciltte ve gözlerde tahrişe sebep olur.