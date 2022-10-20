BIST 3.921
DOLAR 18,59
EURO 18,25
ALTIN 979,67
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Azerbaycan'da! Zengilan Havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu

Erdoğan, Azerbaycan'da! Zengilan Havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Zengilan Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. İnişin hemen ardından Erdoğan ve Aliyev birlikte havalimanının açılış kurdelesini kesti.

Abone ol

Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

Sembolik anahtar takdim edildi

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

"Makas altın değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurdele keserken kullandığı makas için "Altın değil mi" diye sorması üzerine, İlham Aliyev'in "Altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli" demesi izleyenleri gülümsetti. Sonrasında iki lider, havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'ın Aliyev ile kurdele kestiği anlar:

Bakanlar da Erdoğan'ın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a geldi.

Akıllı Tarım Köyü Projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev havalimanı açılışının ardından Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yıllar önce gariban diye kiraya verdi, evine ilk kez girdi gözlerine inanamadı
Foto Galeri Yıllar önce gariban diye kiraya verdi, evine ilk kez girdi gözlerine inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne Aslan Değirmenci atandı
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Birim Koordinatörlüğü’ne Aslan Değirmenci atandı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Özel sektörde çalışanlara da 40 bin TL! Maaş promosyonunda yeni gelişme
Özel sektörde çalışanlara da 40 bin TL! Maaş promosyonunda yeni gelişme
Yelken yarışlarında fenalaşan doktor hayatını kaybetti
Yelken yarışlarında fenalaşan doktor hayatını kaybetti
Hemen tırnaklarınıza bakın eğer bunlar varsa çok ciddi bir hastalığınız olabilir
Hemen tırnaklarınıza bakın eğer bunlar varsa çok ciddi bir hastalığınız olabilir
Benzin ve motorine indirim geliyor! Benzin ve motorin bu gece yarısı (21 Ekim) 1 TL ucuzlayacak
Benzin ve motorine indirim geliyor! Benzin ve motorin bu gece yarısı (21 Ekim) 1 TL ucuzlayacak
Genç kızı 12 yıldır kayıptı cinayet 63 bin görüşme incelenerek çözüldü
Genç kızı 12 yıldır kayıptı cinayet 63 bin görüşme incelenerek çözüldü
Gönül Dağı'nın sulu gözlü Cemile'sine bak sen! Dekolteli pozları şaşı etti
Gönül Dağı'nın sulu gözlü Cemile'sine bak sen! Dekolteli pozları şaşı etti
Babacan'dan Erdoğan'a tepki: Cebinizden mi ödüyorsunuz? Milletin parası o
Babacan'dan Erdoğan'a tepki: Cebinizden mi ödüyorsunuz? Milletin parası o
Bursa'da para dolu çanta buldu! Çaresiz kalan adam çaresiz bırakmadı
Bursa'da para dolu çanta buldu! Çaresiz kalan adam çaresiz bırakmadı
Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu! İşte ilk günde ele geçirilenler
Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu! İşte ilk günde ele geçirilenler
Ülkeyi karıştıran olay: Kilise önünde çırılçıplak poz verdi 'Bu bir utanç'
Ülkeyi karıştıran olay: Kilise önünde çırılçıplak poz verdi 'Bu bir utanç'