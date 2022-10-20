Erdoğan, Azerbaycan'da! Zengilan Havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Zengilan Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. İnişin hemen ardından Erdoğan ve Aliyev birlikte havalimanının açılış kurdelesini kesti.

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Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

Sembolik anahtar takdim edildi

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.

"Makas altın değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurdele keserken kullandığı makas için "Altın değil mi" diye sorması üzerine, İlham Aliyev'in "Altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli" demesi izleyenleri gülümsetti. Sonrasında iki lider, havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'ın Aliyev ile kurdele kestiği anlar:

Bakanlar da Erdoğan'ın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a geldi.