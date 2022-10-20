Babacan'dan Erdoğan'a tepki: Cebinizden mi ödüyorsunuz? Milletin parası o

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Madencilik ve Enerji Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, “Doğal gaz faturasının yüzde 80'ini biz ödüyoruz’ diyen Erdoğan’a “Siz onu cebinizden mi ödüyorsunuz? Hayır, milletin parası o. Siz kimin parasıyla ödediğinizi zannediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Madencilik ve Enerji Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, “Doğal gaz faturasının yüzde 80'ini biz ödüyoruz’ diyen Erdoğan’a “Siz onu cebinizden mi ödüyorsunuz? Hayır, milletin parası o. Siz kimin parasıyla ödediğinizi zannediyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Madenciliğin ölümle eşitlenmesini kabul etmiyoruz. Buna kader denmesini kabul etmiyoruz. Hepimiz kadere inanıyoruz ama tedbir almadan böyle bir şey söylenemez. Bari böyle bir durumda kutuplaştırmayın toplumu.

Cumhurbaşkanı dünkü grup toplantısında taraf seçmiştir. Şu tedbiri aldık bu tedbiri aldık diye sayıyor. Yani bizim suçumuz yok demeye getiriyor. Bakın, bu işte ihmalde payı olan herkes görevden alınmalı, soruşturulmalı.

Komisyon kurulması gerektiğini de ifade etmiştim ben. Bu patlamayı araştıracaksınız, budur olması gereken. Uzun süre çalıştığımız Madencilik Eylem Planı'nı birazdan açıklayacağız. Biz sorunları tespit etmekle kalmıyor, çözümlerimizi de ortaya koyuyoruz.

Madencilikte yaşanan faciaların yanında büyük bir çevre kirliliği faktörü de var. İşte biz tüm bunlara çözüm üretiyoruz. Bakacağız, madencilik sektöründe en önde olan ülkelere. Bakın Kanada, ABD, hep demokrasinin olduğu ülkeler. O standardı yakalamalıyız. Ülkemizdeki değerleri açığa çıkarmak evet önemlidir. Ama bunları yaparken insan hayatını gözeterek, demokratik yollarla yapmalıyız.

"Milletten topladığın paralarla yapıyorsun"

Madenciliğin yanında enerji alanındaki eylem planımızı da açıklıyoruz bugün. Beştepe'nin en çok istismar ettiği alanlardan biri o da. Bugün vatandaşın TÜİK'e veya herhangi bir devlet kurumuna güveni kalmadı biliyorsunuz. Gelmiş, diyorlar ki doğal gaz faturasının yüzde 80'ini biz ödüyoruz. Siz onu cebinizden mi ödüyorsunuz? Hayır, milletin parası o. Siz kimin parasıyla ödediğinizi zannediyorsunuz? 'Biz üstleniyoruz'muş. Sen kimsin ya? Milletten topladığın paralarla yapıyorsun. Devletin her kuruşu bu milletten kalan para. Hayır işi yapmıyorsun.

İddialı bir eylem planı hazırladık. Enerji sektöründe rekabetin önünü açacağız. Hükümete yakın olanların kazandığı diğerlerinin zarar ettiği bir ülkeyi istemiyoruz. Beştepe'ye yakın olanlar kazanıyor çünkü şu anda. Biz ise gerçek anlamda fırsat eşitliğini sağlayacağız. Siz kurallarınızı değiştirip yatırımcıyı batıracaksınız, sonra da 'Sen özel sektörsün, riskine katlan' diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Özel sektör yatırımcısı sizin sağlam durmayışınızın sıkıntısını çekmek zorunda değil.

Fatura konusunda ailelere indirim uygulayacağız. Dar gelirli ve az enerji kullanan faturalara destek vereceğiz. Şeffaflık da çok önemli. Faturaların şeffaf dökümünü vereceğiz, ayrıntılarıyla.

Elektrik hedefinde önümüze somut hedefler koyduk. İktidarımızın ikini dönemi bitmeden rüzgar ve jeotermal enerjinin toplam enerji üretimindeki payını yüzde 30'a yükselteceğiz. Enerjide dışa bağımlılık ülkenin hareketliliğini engelliyor. Yumurtanın hepsini bir sepete koymayacaksın. Enerji alımında ülkeleri çeşitlendireceksin."