AK Parti'den istifa eden Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye katılıyor! Sıfırdan başlıyorum, İYİ Partiliyim...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba sabah saatlerinde hem AK Parti'den hem de milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılıyor. Fakıbaba, "Sıfırdan başlıyorum, artık İYİ Partiliyim" dedi.

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Ankara kulisleri dünden bu yana İYİ Parti'nin sürpriz transferleriyle ilgili iddialarla çalkalanıyor. Yakın zamanda, AK Parti'de siyaset yapmış bazı önemli isimlerin İYİ Parti'ye katılacakları iddia edilmişti. AK Parti Milletvekili ve eski Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın bugün AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etmesi, "İYİ Parti'nin AK Parti'den ilk transferi Ahmet Eşref Fakıbaba" iddiasını gündeme getirdi. Kısa süre sonra Fakıbaba iddiayı doğruladı. Eşref Fakıbaba, AK parti ve milletvekilliğinin istifasıyla ilgili Sözcü'ye konuştu. İşte o açıklama:

– Hayırlı olsun…

İnşallah hakkımızda hayırlı olur. İnşallah iyi olur.

– Çarşamba günü İYİ Parti’ye katılacağınız iddia edildi.

Doğrudur. Söylemiyordum ama konuşulmaya başlayınca söyleyeyim. İYİ Parti’ye katılıyorum.

Meral Hanım'la iki kez görüştüm

– Ne zaman bu kararı aldınız?

Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba’ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti’ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım’la iki kez görüştüm ve ikna oldum…

'İYİ Parti, Saray'ı sarsacak isimleri transfer edecek...' Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, "İYİ Parti yakında özellikle sarayı rahatsız edecek bir iki transfer daha yapacak bilgisini aldık İYİ Parti kurmaylarından. Aynen şu ifadeyi kullandı bana haberi veren yetkili: Saray'ı da sarsacak sürpriz isimler, şimdilik isim veremiyoruz, çok yakında... "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapmış isimler mi?" diye sorduğumda "Evet" cevabını aldım" demişti.

Hem AK Parti hem vekillikten istifa etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, hem AK Parti'den hem milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "AK Parti'den ve bana oy veren hemşerilerime ayıp olmasın diye milletvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

Rozetini Meral Akşener takacak

İYİ Parti'nin AK Parti'den transfer yapacağını ilk duyarın isim olan gazeteci Özlem Akarsu Çelik, "Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye katılacak. Rozetini TBMM grup toplantısında Meral Akşener takacak." bilgisini paylaştı. Fakıbaba'nın 26 Ekim Çarşamba günü İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda rozet takacağı öğrenildi.