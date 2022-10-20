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FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Eski gol kralı Zafer Biryol yakalandı

FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Eski gol kralı Zafer Biryol yakalandı

İSTANBUL'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Süper Lig'in eski gol kralı Zafer Biryol yakalandı. Biryol hakkındaki 6 yıl 3 aylık hapis cezası onanmıştı.

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Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Türkiye'nin eski gol krallarından futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Biryol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu, 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Zafer Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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