Yunanistan'da Türkiye sınırına yakın kurulan ABD üssüyle ilgili Hulusi Akar'dan kritik açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusİ Akar, Yunanistan'da üs sayısını 9'ü çıkaran ABD’nin bunların Rusya'ya karşı olduğu cevabını aldıklarını söyledi. Akar, "Dedeağaç'taki üsle ilgili Rus gazına bağımlılığı azaltmak için buraya LNG deposu da kuracaklarını ve buradan Avrupa’ya gaz sağlayabileceklerini söylüyorlar." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ateş Serbest 2022 Tatbikatı sonrası aralarında Hande Fırat'ın da olduğu bir grup gazeteciye Yunanistan'ın gerilim politikasıyla ilgili konuştu.

Akar, “Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız. İşgalci, istilacı değiliz. Tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız” dedi.

Eşiyle birlikte davet ettim

- “Biz diyalog, dostluk, kardeşlik deyince sanki bir zafiyet gibi anlaşılıyor, öyle bir şey yok.

- Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan’a gitti, onlar bir kez Ankara’ya geldi. Şimdi 4’üncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye’ye bekliyoruz. Biz ‘gelin bu toplantılara devam edelim’ derken, bazıları ‘Türkler diyaloğa gelsin’ diyorlar. Aslında diyaloğu isteyen biziz.

- Brüksel’de Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’u eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettim. Olumlu havanın esmesi, oluşması için ama sanki bundan da rahatsız olanlar var.

- Biz Türk-Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO’ya zarar vermeden bir şekilde çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.”

Yunanistan adına başkaları konuşuyor

Yunanistan’ın Lozan ve Paris Anlaşmaları’nın ilgili maddelerine aykırı biçimde adaları silahlandırdığına dikkati çeken Akar, bu girişimin beyhude olduğunu ve en büyük zararın da Yunan halkının refahına olduğunu söyledi. Akar, “Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil gibi bir garabetle bizi karşı karşıya bıraktınız” dedi. Akar şöyle devam etti:

- “Tüm bunlara rağmen, oturup konuşalım diyoruz. Yunanistan adına başkaları da konuşuyor. Biz de ‘bırakın bunları, kendi aramızda oturup konuşalım’ diyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün istiyoruz.

- Anlaşmalar çerçevesinde adaların silahsızlandırılması lazım. Bu tamamen anlaşmalara aykırı.

- Son NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na gittiğimizde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Yunanistan’ın gerçekleştirdiği taciz ve ihlallerle ilgili belgeleri teslim ettik.

- O görüşmede Genel Sekreter’e ‘Yunanlılar bize herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz’ dedik.”

Türkiye olmasa tahıl koridoru ve esir değişimi olmayabilirdi

- NATO toplantısında Türkiye’ye Rusya ve Ukrayna ile ilgili iki önemli konuda yani tahıl koridoru ve esir değişimiyle ilgili en mesafeli ülkelerin bile teşekkür ettiğini anlatan Akar, “Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunda Türkiye Cumhuriyeti’nin şeffaf, dengeli ve itidalli şekilde bu işi götürmesi anlamlı. Bu anlaşılıyor ama bazıları da körü körüne Türkiye karşıtlığı yapmaya çalışıyor” dedi ve isim vermeden Rusya ile ilişkiler hakkında şöyle devam etti:

- “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve milli, kişilikli ve kimlikli bir politika izlemekteyiz.

- Belki eski alışkanlıklardan dolayı kabullenmede sıkıntı olsa da esasta bir sorun olmadığını, bunun iki egemen devlet arasında bir konuşma, görüşme olduğunu da herkes kabul ediyor.

- Cumhurbaşkanımız Moskova’da bile basının önünde ‘Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz’ diye ifade etti. Son olarak dört bölgenin ilhakına karşı olduğumuzu da açıkça ortaya koyduk. Biz hiçbir şekilde Kırım’ın ilhakını da kabul etmedik. Bazıları 2014’te neredeydi? Bu konuda Türkiye’nin açık ve net politikasını herkesin anlaması lazım.”

ABD neden Yunanistan'da üs sayısını artırdı?

- MİLLİ Savunma Bakanı Akar’a, ABD’nin Yunanistan’da üs sayısını artırmasının nedenlerini, özellikle de tartışmalara neden olan Dedeağaç’taki yapılanları sorduk. Bununla birlikte ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’in yaptığı açıklamada “İki NATO ülkesine de eşit konumdayız” mesajını da hatırlattık.

Dedeağaç'ta LNG deposu kuracaklarını söylediler

Bakan Akar’ın bu konudaki yanıtı şu oldu:

- “Bizim Amerikalılarla 1980’de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmamız var. 1990’da Yunanlılar da benzer bir anlaşma yapıyorlar ve 2020’de bunu yeniliyorlar.

- Eskiden 5 olan üs sayısını 9’a çıkarıyorlar. Dedeağaç da bunlardan biri. Buraya lojistik merkezi kuracaklarını ve bunun Rusya’ya karşı olduğunu belirtiyorlar.

- Ayrıca Rus gazına bağımlılığı azaltmak için buraya LNG deposu da kuracaklarını ve buradan Avrupa’ya gaz sağlayabileceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki savunma ve güvenlik, tedbir ve takip meselesidir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

F-16’lar gelecek mi?

- Türkiye’nin çaresiz olmadığına dikkat çeken Akar, “Bizim Hava Kuvvetlerimiz’de bir F-16 kültürü var. O nedenle öncelikli tercihimiz dost ve müttefik ülkelerden tedarik faaliyetimizi yürütmektir” dedi.