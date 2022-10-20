Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmenden acı haber

AKSARAY'da bir lisede öğretmenlik yapan 42 yaşındaki Yusuf Kaş çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.Abone ol
Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşayan Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş (42), çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaş'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.