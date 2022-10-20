BIST 3.905
DOLAR 18,60
EURO 18,21
ALTIN 975,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmenden acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmenden acı haber

AKSARAY'da bir lisede öğretmenlik yapan 42 yaşındaki Yusuf Kaş çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşayan Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş (42), çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaş'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan Belediyesi'nden tarıma büyük destek! Hangi ürün daha verimli ortaya çıkarılacak
Erzincan Belediyesi'nden tarıma büyük destek! Hangi ürün daha verimli ortaya çıkarılacak
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı
8 ilde dev operasyon 46 gözaltı kararı 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
8 ilde dev operasyon 46 gözaltı kararı 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
İsveç ‘feminist dış politikayı’ terk etti
İsveç ‘feminist dış politikayı’ terk etti
Vahşet kamerada ortaya çıktı! Fırında yakarak öldürmüş
Vahşet kamerada ortaya çıktı! Fırında yakarak öldürmüş
Liverpool, Premier Lig'de haftayı 3 puanla kapattı
Liverpool, Premier Lig'de haftayı 3 puanla kapattı
Merkez Bankası faiz kararı! Faiz indirmezse sürpriz olacak...
Merkez Bankası faiz kararı! Faiz indirmezse sürpriz olacak...
Selahattin Demirtaş'tan yeni alçaklık! TSK'ya iftira attı Ömer Çelik ağzının payını verdi
Selahattin Demirtaş'tan yeni alçaklık! TSK'ya iftira attı Ömer Çelik ağzının payını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim stratejisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim stratejisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine kurdu
Meral Akşener, "PKK'nın 10-15 çocuğu var" sözlerine çok kızdı! Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı
Meral Akşener, "PKK'nın 10-15 çocuğu var" sözlerine çok kızdı! Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na; 'ABD’ye hamburger yemeye gelmedik'
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na; 'ABD’ye hamburger yemeye gelmedik'