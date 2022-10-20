Merkez Bankası faiz kararı! Faiz indirmezse sürpriz olacak...

MERKEZ Bankası (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısıyla birlikte yeni faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz indirimine kilitlenmişken, faizin sabit tutulmasının piyasa için sürpriz olacağı belirtiliyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Piyasaları yakından ilgilendiren toplantı öncesinde, yatırımcılar ekim ayında faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste toplam iki puanlık faiz indirimine gitti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te açıklanacak.

Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor. Merkez'in faizi sabit tutması piyasa için sürpriz olacak.

MB'nin yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

Yıl sonu dolar beklentisi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.