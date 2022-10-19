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Galatasaray gol olup yağdı! Türkiye Kupası'nda rahat turladı

Galatasaray gol olup yağdı! Türkiye Kupası'nda rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0 yenerek üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, GMG Kastamonuspor’u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 7-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

İlk yarı

27. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gomis, sol çaprazdaki Rashica’yı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Ramazan Işık’a çarpan top filelere gitti. 1-0

34. dakikada ceza sahası dışından Berkan Kutlu’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahasına giren Seferovic penaltı noktası üzerinden düzeltip düzgün bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 2-0

İkinci yarı

53. dakikada Rashica’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Oliveira müsait durumdaki Gomis’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

56. dakikada Berkan’ın savunma arkasına attığı pasta kale sahası içinde topla buluşan Gomis, Rashica’ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top kaleci Sefa’nın kolunun altından filelerle buluştu. 4-0

65. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem geçti. Bu futbolcunun ortasında iyi yükselen Ross’un kafa vuruşunda fark 5’e çıktı. 5-0

74. dakikada Gomis’in pasıyla ceza sahasın giren Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 6-0

81. dakikada Dubois’nin sağdan gönderdiği ortada ceza sahası dışında topla buluşan Hamza Akman düzeltip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve farkı 7’ye yükseltti. 7-0

Stat: Nef

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Güner Mumcu Taştan xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Galatasaray: Okan Kocuk xx, Dubois xxx, Ross xxx, Emin Bayram xxx (Metehan Baltacı dk. 73 xxx), van Aanholt xxx, Berkan xxx (Baran Aksaka dk. 79 xxx), Yusuf Demir xx (Barış Alper dk. 63 xxx), Rashica xxx (Kerem dk. 63 xxx), Oliveira xxx (Hamza Akman dk. 63 xxx), Gomis xxx, Seferovic xxx

Yedekler: Jankat Yılmaz, Midtsjö, Yunus, Emre Taşdemir, Ali Turap

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