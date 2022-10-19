kabak çekirdeğinin bu faydaları duyunca avcunuzda değil cebinizde taşıyacaksınız

Lezzetli olduğu kadar insan sağlığı için de birçok faydaları bulunan kabak çekirdeğini bir avuç tüketmenin bile oldukça yararı dokunuyor. İşte uzmanların bol bol tüketmenizi tavsiye ettiği kabak çekirdeğin faydaları...

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Kabak çekirdeği, oldukça fazla sevilen, kabak meyvesinin merkezinde bulunan yenilebilir, yassı, oval şekilli tohumlardır. Etten çıkarıldığı zaman, lezzetli, gevrek bir atıştırmalık oluşturmak için ya sade ya da otlar ve baharatlar gibi diğer tatlarla durulanır ve kavrulur.

30 gr'lık bir porsiyon yaklaşık olarak şunları içerir:

• 170 kcal / 704KJ

• 7.3g Protein

• 13.7g Yağ

• 2.1g Lif

• 81mg Magnezyum

• 246mg Potasyum

• 1.98mg Çinko

• 3.0mg Demir

1. Kan şekeri dengesini destekler

Keten tohumu ile birlikte kabak çekirdeğinin faydalarını araştıran bir araştırma, yüksek kolesterol ve kan şekeri seviyeleri gibi diyabetik komplikasyonları tedbirede destek olabileceğini buldu. Bu tohumların hipoglisemik özellikleri, şeker hastalarının kan şekeri düzeylerini daha iyi yönetmesine destek oluyor.

2. Kalp hastalıklarını önler

Kabak çekirdeği, alfa-linolenik asit (ALA) dahil olmak üzere iyi bir doymamış yağ kaynağıdır. ALA içeriği sebebiyle dengeli bir diyetin parçası olarak kabak çekirdeği Yemenin kalp ve kardiyovasküler rahatsızlıkların önlenmesi için faydalı olabileceğine dair iyi deliller var. 2011 senesinde yapılan bir araştırma, kabak çekirdeği yağının menopoz sonrası kadınlarda kolesterol seviyelerini iyileştirmeye destek olduğunu da buldu. Bunun yanı sıra, yararlı bir magnezyum kaynağı olan kabak çekirdeği kan basıncını düzenlemeye destek olabilir.

3. Antioksidan bakımından zengindir

Kabak çekirdeği, hücre hasarından sorumlu 'serbest radikalleri' temizlemeye destek olabilecek iyi bir antioksidan kaynağıdır. İlginç bir çalışma, kabak çekirdeğinin, menopoz sonrası kadınlarda, tüketmeyenlere kıyasla mühim ölçüde azalmış meme kanseri riski ile ilişkili olduğunu buldu ve ikinci bir çalışma, menopoz öncesi kadınları da korumaya destek olabileceğini gösterdi.

4. Kanser riskini azaltır

Kanseri önleyebilecek tek bir "süper besin" olmamasına ve kanser için belirli risk etkenlerinin beslenmeyle alakası olmamasına rağmen, sağlıklı beslenmenin kanser riskini azaltabileceğine dair deliller var. Kabak çekirdeği açısından zengin diyetler, meme, prostat ve kolon dahil olmak üzere belirli kanserlerin riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

5. Mesane sağlığına fayda sağlar

Araştırmalar, kabak çekirdeği yağının üriner bozuklukları engelleme veya tedavi etme potansiyeline sahip olabileceğini bulmuştur, fakat bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kabak çekirdeği herkes için güvenli midir?

Kabak çekirdeği alerjisi nadir olmakla birlikte, çoğu insan için çoğunlukla güvenli olarak kabul edilir. Bununla birlikte, tohum alerjileri mevzusunda endişeleriniz varsa, onları diyetinize sokmadan önce daima doktorunuza danışın.