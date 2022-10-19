Bu burçların parayla pulla işleri yok! “Bir daha mı geleceğiz dünyaya”

Para kazanmak yaşamı sürdürmek için mecburi bir durum. Fakat bazı kişiler para kazanma ve harcama mevzusunda diğer kişilere göre daha farklıdır. Para kazanmanın yaşamlarında daha geri planda olduğu burçlar hangileri? Sizler için paraya önem vermeyen burçları açıkladık...

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Para harcama alışkanlığı bazı burçlar için olmazsa olmazdır. Cebi dolu olsun ya da olmasın hiç düşünmeden ve acımadan para harcamayı çok severler. Kimileri her konuda savurgan olurken bazıları belli ihtiyaçları için kesenin ağzını açmayı tercih eder.

“Bir daha mı geleceğiz dünyaya” diyerek har vurup harman savuran o burçlar ve belli oldu. Bu burçlar, paraya çok değer vermezler ve para biriktirmeyi de hiç sevmezler. Ellerinde olan olmayan bütün parayı keyifleri için harcamaya hazırdırlar. İşte o burçlar...

Aslan

En cömert burçlardan biri olarak bilinen aslanlar hem kendine hem de diğer insanlara para harcamaktan çekinmezler. Üstelik keyiflerine düşkün olduklarından dolayı para biriktirmeleri de zordur. Hayatı tadını çıkarmak, gezmek, alışveriş yapmak, yemek yemek ve sosyal aktiviteler yapmak gibi birçok şey için hiç gocunmadan para harcarlar.

Koç

Cesur yapıları, her konuda olduğu gibi para harcama mevzusunda da kendini gösterir. Beğendikleri bir şey olduğunda hiç düşünmeden satın alırlar. Yeniliğe olan merakları sürekli harcama yapmalarına neden olur. Risk almayı sevdiklerinden iş kurma, yatırım yapma gibi konularda da çok para harcayabilirler. Hırsları sayesinde genelde ticarette başarılı olurlar. Çok kazanıp çok harcarlar.

Balık

Maneviyata olan yakınlıkları ağır bastığı için maddi konulara fazla önem vermezler. Yardımsever olduklarından ihtiyaç sahibi insanlara bağış yaparlar. Hatta parasız kalmak pahasına etrafındaki kişilere para dağıtabilirler. Ailelerine karşı çok fedakar olup, zor durumda kaldıklarında onlara maddi anlamda yardım ederler. “Kefenin cebi yok” düşüncesiyle dünya malını dünyada harcamayı doğru bulan kişlerdir ve para biriktiremezler.

Terazi

Zarafetin ve lüks yaşamın insanı olan teraziler, alışverişe oldukça meraklıdır. En popüler giysileri, pahalı takıları almaya bayılırlar. Dış görünüme önem verdikleri için güzellik salonlarına da düzenli olarak gider ve bu tür şeylere para harcamayı severler. Ayrıca sosyal oldukları için onları her gün farklı bir etkinliğe katılabilirler ve öncelikleri güzel olmak, eğlenmektir. Partilere, davetlere, arkadaş buluşmalarına, festivallere katılmayı sever ve bunlara sık sık harcama yaparlar. Yemeklerini yemek için şık ve kaliteli restoranları tercih ederler.