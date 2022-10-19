BIST 3.880
DOLAR 18,59
EURO 18,19
ALTIN 973,84
HABER /  İNTERNETHABER TV  /  ASTROLOJİ

Bu burçların parayla pulla işleri yok! “Bir daha mı geleceğiz dünyaya”

Bu burçların parayla pulla işleri yok! “Bir daha mı geleceğiz dünyaya”

Para kazanmak yaşamı sürdürmek için mecburi bir durum. Fakat bazı kişiler para kazanma ve harcama mevzusunda diğer kişilere göre daha farklıdır. Para kazanmanın yaşamlarında daha geri planda olduğu burçlar hangileri? Sizler için paraya önem vermeyen burçları açıkladık...

Abone ol

Para harcama alışkanlığı bazı burçlar için olmazsa olmazdır. Cebi dolu olsun ya da olmasın hiç düşünmeden ve acımadan para harcamayı çok severler. Kimileri her konuda savurgan olurken bazıları belli ihtiyaçları için kesenin ağzını açmayı tercih eder.

“Bir daha mı geleceğiz dünyaya” diyerek har vurup harman savuran o burçlar ve belli oldu. Bu burçlar, paraya çok değer vermezler ve para biriktirmeyi de hiç sevmezler. Ellerinde olan olmayan bütün parayı keyifleri için harcamaya hazırdırlar. İşte o burçlar...

Aslan

En cömert burçlardan biri olarak bilinen aslanlar hem kendine hem de diğer insanlara para harcamaktan çekinmezler. Üstelik keyiflerine düşkün olduklarından dolayı para biriktirmeleri de zordur. Hayatı tadını çıkarmak, gezmek, alışveriş yapmak, yemek yemek ve sosyal aktiviteler yapmak gibi birçok şey için hiç gocunmadan para harcarlar. 

Koç

Cesur yapıları, her konuda olduğu gibi para harcama mevzusunda da kendini gösterir. Beğendikleri bir şey olduğunda hiç düşünmeden satın alırlar. Yeniliğe olan merakları sürekli harcama yapmalarına neden olur. Risk almayı sevdiklerinden iş kurma, yatırım yapma gibi konularda da çok para harcayabilirler. Hırsları sayesinde genelde ticarette başarılı olurlar. Çok kazanıp çok harcarlar.

Balık

Maneviyata olan yakınlıkları ağır bastığı için maddi konulara fazla önem vermezler. Yardımsever olduklarından ihtiyaç sahibi insanlara bağış yaparlar. Hatta parasız kalmak pahasına etrafındaki kişilere para dağıtabilirler. Ailelerine karşı çok fedakar olup, zor durumda kaldıklarında onlara maddi anlamda yardım ederler. “Kefenin cebi yok” düşüncesiyle dünya malını dünyada harcamayı doğru bulan kişlerdir ve para biriktiremezler.

Terazi

Zarafetin ve lüks yaşamın insanı olan teraziler, alışverişe oldukça meraklıdır. En popüler giysileri, pahalı takıları almaya bayılırlar. Dış görünüme önem verdikleri için güzellik salonlarına da düzenli olarak gider ve bu tür şeylere para harcamayı severler. Ayrıca sosyal oldukları için onları her gün farklı bir etkinliğe katılabilirler ve öncelikleri güzel olmak, eğlenmektir. Partilere, davetlere, arkadaş buluşmalarına, festivallere katılmayı sever ve bunlara sık sık harcama yaparlar. Yemeklerini yemek için şık ve kaliteli restoranları tercih ederler.

ÖNCEKİ HABERLER
Midyenin zararlarını duyunca değil yemek elinize bile almayacaksınız
Midyenin zararlarını duyunca değil yemek elinize bile almayacaksınız
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Acısı ölümden beter! Böbrek taşını en kolay bu şekilde düşürebilirsiniz
Acısı ölümden beter! Böbrek taşını en kolay bu şekilde düşürebilirsiniz
Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi
Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC Tanınmalı' tişörtünü giydi
Süleymaniye çorbası ile hem bağırsaklarınız rahatlayacak hem de mideniz bayram edecek
Süleymaniye çorbası ile hem bağırsaklarınız rahatlayacak hem de mideniz bayram edecek
Karakutu emniyette! 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama için inceleme
Karakutu emniyette! 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama için inceleme
Lezzeti karnınızı, görüntüsü gözünüzü doyuracak fırında köfteli patates dizmesi tarifi
Lezzeti karnınızı, görüntüsü gözünüzü doyuracak fırında köfteli patates dizmesi tarifi
Gözünüzdeki kontakt lensi çıkarmazsanız ne olur? Şoke olacaksınız
Gözünüzdeki kontakt lensi çıkarmazsanız ne olur? Şoke olacaksınız
Dışarda yemeye gerek yok 10 dakikada ev yapımı köri soslu tavuklu tarifi
Dışarda yemeye gerek yok 10 dakikada ev yapımı köri soslu tavuklu tarifi
Burun aspratörü kaç aylık bebekler için nasıl kullanılır?
Burun aspratörü kaç aylık bebekler için nasıl kullanılır?
Bomba kulis! İYİ Parti, Beştepe'yi rahatsız edecek 2 transfer daha yapacak
Bomba kulis! İYİ Parti, Beştepe'yi rahatsız edecek 2 transfer daha yapacak
Ne yemek yapsam derdine son patates tava tarifiyle lezzeti yakalayın!
Ne yemek yapsam derdine son patates tava tarifiyle lezzeti yakalayın!