Ne yemek yapsam derdine son patates tava tarifiyle lezzeti yakalayın!

Sadece tava kullanarak hazırlayabileceğiniz, patatesin içinde eriyip uzayan kaşarıyla mest eden bir lezzet var haberimizde. Her gün ne yemek hazırlasam derdine düşüyorsanız ve canınız pratik bir şeyler hazırlamak istediyse patates tava tam da buna uygun. İşte leziz mi leziz patates tava yapılışı...

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Doyurucu, ekonomik olması ve en önemlisi lezzeti nedeniyle patates ülkemizin hemen her köşesinde yemek tariflerine giriyor. En sevilen lezzetlerden olan patatesi bugün patates tava şeklinde deniyoruz. İçerisinde eriyip uzayan kaşarının lezzetiyle kendinizden geçeceğiniz patates tava yapılışı aşırı kolay. Yapışmaz tavanız da varsa bu tarifi hemen denemelisiniz. Peki patates tava için gerekli malzemeler neler? Nasıl hazırlanır? Bu soruların yanıtı haberimizin devamında!

Patates tava malzemeleri

3 adet orta boy patates

2 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Karabiber

Patates tava nasıl hazırlanır?

Patateslerin kabuklarını soyup güzelce yıkadıktan sonra rendeleyin.

Bir kaba aldığınız rendelenmiş patateslere kaşarları ekleyin.

Ardından yumurta, tuz ve baharatları kasede çırptıktan sonra patates karışımına ekleyin.

Yapışmaz geniş tavada yağı kızdırın ve karışımı dökerek yayın.

Kapağını kapatıp alt tarafını pişirin.

Sonrasında kapak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da pişirin.

Servis tabağına alıp dilediğiniz yeşilliklerle sunuma hazırlayın.

Afiyet olsun...

Patatesin faydaları neler?

Patates dilimleri ile hazırlayacağınız maskeler ya da patates suyu kullanarak uygulayacağınız patates kürleri gözaltı morlukları ve göz çevresi kırışıklıklarında, ölü hücrelerin arındırılmasında, kuruyan cildinizin nemlendirilmesinde, güneş yanıklarının iyileştirilmesinde en büyük yardımcınız olacaktır.

Mide rahatsızlıklarından muzdarip olanlar, midesinde gaz ve yanma gibi sorunlar yaşayanlar mideyi rahatlatmak ve sindirimi kolaylaştırmak için patate tüketebilir.

Vitamin ve mineraller açısından adeta gizli bir depo olan patatesin sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini pas geçmeyelim. Patates sinir sisteminizi de düzenlemeye yardım eder.

Patates, içeriğindeki selenyum ile tiroide, manganez ile cilt problemlerine fayda sağlar. Ayrıca bu kadar da değil, kuru ciltleri nemlendirmek ve özellikle gözlerin etrafında oluşan kırışıklıkları gidermek için de patatesin faydalarına başvurulur.

İshal mi olduğunuz, midenizi ya da bağırsaklarınızı mı bozdunuz, imdadınıza haşlanmış patates koşar. İshal olanlara sık sık haşlanmış patates tavsiye edilmesi bundandır.

Patates aynı zamanda B6 vitamini açısından da çok zengindir. Bu da stres ve kronik yorgunluğun üstesinden gelmek için olumlu etkisi olduğu anlamına gelir.

Gastrit ve reflünün kötüleştiği durumlarda, hazımsızlık, şişkinlik gibi problemler çoğaldığında haşlanmış patates tüketerek rahatlayabilirsiniz.