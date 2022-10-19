BIST 3.870
DOLAR 18,59
EURO 18,20
ALTIN 975,87
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan 'Yüreğin varsa' diyerek hodri meydan demişti... Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan 'Yüreğin varsa' diyerek hodri meydan demişti... Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü bir konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan! Yüreğin varsa çık karşıma, kararı halk versin" şeklindeki adaylık çağrısına CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Korkmuyorsan gel vizyon konuşalım" diyerek bu akşam TV kanalına çıkma çağrısında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan 'canlı yayın' karşılığı geldi. Erdoğan'ın konuşmasında kendisine yönelik kullandığı 'vizyon' sözüne gönderme yapan Kılıçdaroğlu, çağrısını "İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben" sözleriyle açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Sayın Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapmak istiyorum" diyerek şu sözleri kullanmıştı:

"Madem kendine bu kadar güveniyorsun, öyleyse hodri meydan! Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama ortada cumhurbaşkanı adayları yok."

Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Gel vizyon konuşalım

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıtını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

"Gel bu akşam yapalım"

"Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'den çocuk istedi! 'Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var' Erdoğan: Sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Aralık'ta büyük adım atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bartın'daki maden faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti!
Foto Galeri Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
 Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında
 Emre Demir, Barcelona A Takım idmanında
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Sonbahar yorgunluğuna iyi gelen şifalı bitkiler
Sonbahar yorgunluğuna iyi gelen şifalı bitkiler
Gözlere bakarak erken ölümü öğrenmek mümkün mü? Şok eden araştırma
Gözlere bakarak erken ölümü öğrenmek mümkün mü? Şok eden araştırma
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in eski ismi Hull City'de
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in eski ismi Hull City'de
Kocanız sizinkini tercih edecek! Kaynananızınkini bile sollayacak bal kabağı tatlısı
Kocanız sizinkini tercih edecek! Kaynananızınkini bile sollayacak bal kabağı tatlısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız
İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısında! Suçlamaları reddedince hakim: Sana çok benziyor
İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısında! Suçlamaları reddedince hakim: Sana çok benziyor
Uykusuzluk sorunu çekenlere mucize gibi içecek: Melisa çayı
Uykusuzluk sorunu çekenlere mucize gibi içecek: Melisa çayı
MEB tek tek açıkladı! Milyonlarca öğretmenin beklediği detaylar sınav sonucu tarihi de belli
MEB tek tek açıkladı! Milyonlarca öğretmenin beklediği detaylar sınav sonucu tarihi de belli
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın Tele1'ine 3 gün ekran karartma cezası! Dil, din, ırk ayrımı yapmak
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın Tele1'ine 3 gün ekran karartma cezası! Dil, din, ırk ayrımı yapmak
Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi! İlhak edilen 4 bölge için Putin imzayı attı
Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi! İlhak edilen 4 bölge için Putin imzayı attı