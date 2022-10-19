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Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti!

Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti!

İki gün önce 50. yaşını kutlayan megastar Tarkan, doğum günü paylaşımlarıyla dikkat çekti. Hayranlarının kendisi için hazırladığı doğum günü paylaşımlarını takipçilerine sunan Tarkan'ın çocukluk fotoğrafa yorum yağdı. Tarkan'ın yeniden gündeme gelen küçüklük fotoğrafını gören Sibel Can'a benzetmekten kendini alamadı.

Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti!

Türk pop müziğinin yıldızı megastar Tarkan 17 Ekim'de 50 yaşına girmenin heyecanını yaşadı. Tarkan, Instagram hesabından doğum günüyle ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 

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Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti!

"Vay be! İnanamıyorum.Yarın gerçekten 50 mi oluyorum?” yazarak yeni yaşını kutlayan Tarkan'a bir dizi mesaj geldi.

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Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti!

Çocukluk fotoğrafı ortaya çıkan Tarkan'ı görenler hayran kaldı.

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Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı Sibel Can'la benzerliği hayranlarını şoke etti!

Tarkan'ın çocukluğunu gören "Sibel Can'ın kopyası", "Olmaz böyle benzerlik" yorumunda bulundu.

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