BIST 3.870
DOLAR 18,59
EURO 18,20
ALTIN 975,87
HABER /  MEDYA

RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın Tele1'ine 3 gün ekran karartma cezası! Dil, din, ırk ayrımı yapmak

RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın Tele1'ine 3 gün ekran karartma cezası! Dil, din, ırk ayrımı yapmak

RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Tele1’e verilen cezanın ayrıntılarını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlhan Taşcı, Tele1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verildiğini ifade etti.

Karara tepki gösteren Taşcı, “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir” dedi. Taşcı şunları belirtti:

"RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir.

RTÜK, Sn Konuralp ile karşı oy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin, muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek!

RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiye'yi yöneten anlayışın basına, çok sesliliğe, düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi. Hedef seçimlerde karartılmış ekran, susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye! Durum vahim ama umutsuz değil.

Danıştay 13. Dairesi, RTÜK’ün aynı maddeden verdiği cezayı “Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı” gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi! İlhak edilen 4 bölge için Putin imzayı attı
Rusya'da sıkıyönetim ilan edildi! İlhak edilen 4 bölge için Putin imzayı attı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
FIFA'dan Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı ve para cezası!
FIFA'dan Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı ve para cezası!
Tatlı krizlerine bire bir! Tahinlebi tarifi damak çatlatan tat!
Tatlı krizlerine bire bir! Tahinlebi tarifi damak çatlatan tat!
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi yeni yatırımlarla yüzde 100 artırılacak
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi yeni yatırımlarla yüzde 100 artırılacak
Banyodan sonra ayaklarınıza soğuk su dökün! Baş ağrısını şıp diye kesecek!
Banyodan sonra ayaklarınıza soğuk su dökün! Baş ağrısını şıp diye kesecek!
Üsküdar'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti
Üsküdar'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti
TOGG'dan yeni hamle! İş birliği yapıldı! Menzil endişesi ortadan kalkacak
TOGG'dan yeni hamle! İş birliği yapıldı! Menzil endişesi ortadan kalkacak
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Fatih Altaylı'dan Metropoll anketleriyle ilgili şok iddialar! Anket yapmıyorlar, anketçilik oynuyor...
Fatih Altaylı'dan Metropoll anketleriyle ilgili şok iddialar! Anket yapmıyorlar, anketçilik oynuyor...
Bu toksinler sizi ölüme götürür! İşte vücuttaki bu zararlı maddeleri atmanın yolu
Bu toksinler sizi ölüme götürür! İşte vücuttaki bu zararlı maddeleri atmanın yolu
İtalya'ya büyük şok! Yıldız futbolcu Immobile Dünya Kupası'nda yok
İtalya'ya büyük şok! Yıldız futbolcu Immobile Dünya Kupası'nda yok