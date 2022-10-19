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Banyodan sonra ayaklarınıza soğuk su dökün! Baş ağrısını şıp diye kesecek!

Banyodan sonra ayaklarınıza soğuk su dökün! Baş ağrısını şıp diye kesecek!

Gün içinde sık sık baş ağrısı ile karşılaşıyorsanız öncelikle yapmanız gereken tabi ki bir uzmana danışmak olmalı. Stresten kaynaklı bir baş ağrısı çekiyorsanız ve ilaç kullanmak istemiyorsanız size harika bir önerimiz var; banyodan çıkarken ayağınıza soğuk su dökün...

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Özellikle havaların soğumaya başladığı bu günlerde sıcacık bir banyoya hayır diyecek kimse yoktur. Siz de duşta sıcak suyu tercih edenlerdenseniz banyo yaptıktan sonra bacaklara ve ayaklara soğuk su dökmenin sağlık bakımından faydalarını sizler için derledik. 

Sağlık açısından bacaklara ve ayaklara soğuk su dökmenin faydalı olduğuna dair bazı bilgiler vardır. Nitekim sıcak su ile banyo yapıp, banyodan çıkarken ayaklara, hatta bacaklarına soğuk su dökmek baş ağrısına iyi gelir.

Bu konudaki hadis-i şerif şöyledir: 

“Hamamdan çıkarken ayakları soğuk su ile yıkamak baş ağrısını giderir.” (Ebu Nuaym; Muhtârü'l-Ehâdîs, s.101)

Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması söz konusu olabilir.

Böyle bir durumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine neden olacaktır. Bu da kişinin rahatlamasına ve eğer baş ağrısı oluşmuşsa onunda yok olmasına neden olabilecektir.

Tıbbi araştırmaların, Peygamber Efendimizin (asv) bu tavsiyesinin faydalarını ortaya koymaktadır.

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