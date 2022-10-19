BIST 3.879
DOLAR 18,59
EURO 18,18
ALTIN 976,85
HABER /  SPOR

İtalya'ya büyük şok! Yıldız futbolcu Immobile Dünya Kupası'nda yok

İtalya'ya büyük şok! Yıldız futbolcu Immobile Dünya Kupası'nda yok

Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, uyluk yaralanması nedeniyle Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Abone ol

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio sahasında Udinese ile 0-0 berabere kalarak iki puan bırakmıştı. Ev sahibi ekip sadece iki puan değil, yıldız oyuncusunu da kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Mücadelede dakikalar 30'u gösterdiğinde sakatlanan Ciro Immobile yerini Pedro'ya bırakmıştı.

Dünya Kupası'nı kaçırıyor

Yapılan testlerde sonucunda, İtalyan golcünün sol uyluğunda iki derece yırtık tespit edildi. Buna göre yıldız oyuncunun Ocak ayına kadar forma giyemeyecek ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.

İtalya Milli Takımı'nda 55 kez forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 15 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Camdaki Kız'dan sonra Yalı Çapkını da gerçek hikaye çıktı! Bakın kimin hayatıymış
Camdaki Kız'dan sonra Yalı Çapkını da gerçek hikaye çıktı! Bakın kimin hayatıymış
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Cani annenin sözleri kan dondurdu: Kilitli kapıyı yedek anahtarla açtım...
Cani annenin sözleri kan dondurdu: Kilitli kapıyı yedek anahtarla açtım...
Erkeklerde memede yağlanma neden olur? Aman bu besinlerden uzak durun!
Erkeklerde memede yağlanma neden olur? Aman bu besinlerden uzak durun!
Dişteki tartarları anında dökecek karışım ceviz suyu ile yapılıyor
Dişteki tartarları anında dökecek karışım ceviz suyu ile yapılıyor
Tüylerimi alıyorum hemen çıkıyor diyorsanız sebebi bunlar...
Tüylerimi alıyorum hemen çıkıyor diyorsanız sebebi bunlar...
Teknoloji devi Apple bir ürünün daha satışını durdurdu
Teknoloji devi Apple bir ürünün daha satışını durdurdu
Okuldaki etkinlik Mehmet Ali'yi bu hale getirdi
Okuldaki etkinlik Mehmet Ali'yi bu hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Aralık'ta büyük adım atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Aralık'ta büyük adım atacağız
Kısa boylu kadınları selvi boylu gösterecek kombin tüyolarına bakın
Kısa boylu kadınları selvi boylu gösterecek kombin tüyolarına bakın
Kırklareli açıklarında mayın tespit edildi! SAS timlerinden müdahale
Kırklareli açıklarında mayın tespit edildi! SAS timlerinden müdahale
AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi
AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi