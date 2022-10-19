İtalya'ya büyük şok! Yıldız futbolcu Immobile Dünya Kupası'nda yok

Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, uyluk yaralanması nedeniyle Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.

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İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio sahasında Udinese ile 0-0 berabere kalarak iki puan bırakmıştı. Ev sahibi ekip sadece iki puan değil, yıldız oyuncusunu da kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Mücadelede dakikalar 30'u gösterdiğinde sakatlanan Ciro Immobile yerini Pedro'ya bırakmıştı.

Dünya Kupası'nı kaçırıyor

Yapılan testlerde sonucunda, İtalyan golcünün sol uyluğunda iki derece yırtık tespit edildi. Buna göre yıldız oyuncunun Ocak ayına kadar forma giyemeyecek ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.

İtalya Milli Takımı'nda 55 kez forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 15 gol kaydetti.