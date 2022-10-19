Erkeklerde memede yağlanma neden olur? Aman bu besinlerden uzak durun!

Tıp dilinde jinekomasti olarak adlandırılan erkeklerde memede yağlanma, bu sorundan muzdarip erkeklerin korkulu rüyası. Hayatı olumsuz yönde etkileyen jinekomastiden korunmak için bazı besinlerden uzak durmak gerekiyor. Jinekomasti neden olur? Nasıl önlenir? Bu sorunla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

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Genellikle aşırı kilolu erkeklerde görüldüğü düşünülse de memede yağlanma zayıf erkekleri de etkileyebiliyor. Jinekomasti olarak da adlandırılan memede yağlanmayı engelleyebilmek için hayat tarzı değişiklikleri yapmak gerekiyor. Erkeklerde memede yağlanmayla ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında...

Erkeklerde memede yağlanma neden olur?

Erkeklerin ergenlik çağında aldıkları kilolarla östrojen düzeyinde artma ve testosteron düzeyinde azalma kaynaklı olarak memede yağlanma problemi oluşabilir. Ergenlik dönemindeki hormonların düzeyinde dalgalanmaların olması da sıkça rastlanan bir durumdur. Bu dönem içerisinde vücut hormon farklılıklarına yatkın bir haldedir.

Ergenlik dönemlerinde alınan hızlı ve kontrolsüz kilolar, dişilik hormonu düzeyini arttırıp, erkekte süt bezlerinin gelişip aktif hale gelmesine sebep olur. Bu durumun uzun zamanlı gerçekleşmesi durumunda kalıcı meme yağlanması problemiyle karşılaşılabilir. Eğer kişi; yeme içme alışkanlıkları adına değişiklik yapmazsa ve kötü beslenme alışkanlığını devamlı şekilde sürdürür ise hormon dengesini tekrardan normal seviyeye getiremez. Bu yüzden meme yağlanması kalıcı hale gelebilmektedir. Birey bu sorunundan yirmili yaşlarda kurtulmazsa sorun kalıcı hale gelecektir. Bununla birlikte cerrahi müdahale bile gerekebilir.

Erkeklerde kadın tipi memede yağlanma nasıl önlenir?

Erkeklerde memede yağlanmanın önlenebilmesi için;

- Prolaktin ve Östrojen Hormonunu Arttıran Gıdalardan Kaçınmak: Erkeklerde meme yağlanmasının en önemli sebebi; östrojen hormonunun artmasından kaynaklanır. Bu yüzden hurma, soya içerikli besinler, nar gibi östrojen içerikli bütün yiyeceklerden uzak durmak, bu problemin önlenmesine ve daha da ilerlemesine destek olacaktır.

Prolaktin hormonu; anne sütünü çoğaltan bir hormondur. Normal koşullarda anne olacak kadınların, bebeğinin doğumuna yakın salgılanmaya başlayarak, emzirme döneminde oldukça önemli oranda artar. Bu hormonun erkeklerde fazla salgılanması, memede yağlanmaya neden olur.

- Meme Küçültme Cerrahisi: Erkeklerde meme küçültme cerrahisi, her yaş için yapılmaktadır. Bireyde 20'li yaşların sonunda ve bundan sonraki dönemlerde yaşlılık dönemine dek bu cerrahinin uygulanmasında herhangi sakınca bulunmamaktadır.

- İlaç Kullanımının Dikkatli Bir Şekilde Devam Ettirilmesi: Erkeklerde meme yağlanması probleminin meydana gelmesi, ilaç kullanımından dolayı olabilir. Bu yüzden ilaç kullanımının dikkatli bir şekilde devam ettirilmesi gerekebilir.

Göğüste yağları nasıl gider?

Göğüs yağlarının eritilmesi için verilen bazı tavsiyeler vardır. Bunlar ise;

- Sürekli Spor Yapmak: Erkeklerin memede yağlanma problemi; sürekli spor yaparak giderilebilir. Fakat bu problemin bu şekilde giderilmesi adına en kısa zamanda egzersize başlanması gereklidir.

- Yeterli ve Dengeli Beslenme: Yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmek, bu problemin çözüme ulaştırılmasında çok yardımcıdır. Bireyin yapabileceği en doğru davranış, meme yağlanması problemi yaşamadan önce beslenme tarzını düzenlemektir.

- Şekerden Uzak Durulması: Şeker ve şekerin bol oranda olduğu bütün yiyecekler, metabolizmayı ve hormon dengesin kötü bir şekilde etkilemektedir. Meme yağlanması problemiyle karşılaşılan durumlarda şekerin vücuttan uzak tutulması gerekir.

- Kaliteli Yağ Tüketilmelidir: Kaliteli yağlar, vücudun hormon dengesine önemli oranda destek olan yağlardır. Bu yağlar ise; badem, kavrulmamış ceviz, fıstık, fındık gibi kuruyemişler şeklindedir.