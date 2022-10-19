Tüylerimi alıyorum hemen çıkıyor diyorsanız sebebi bunlar...

Hazır ağda çeşitleri arasında en çok kullanılanı sir ağdadır. Kıl dönmesini engelleme ve peeling etkisinden dolayı tercih edilme sebebidir. Kullanımı da pratiktir. Ancak ılık ve sir olmak üzere her iki ağdayı da kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

Abone ol

Sir ağdalar kendi içinde natürel sir ağda, pudralı ve pudrasız gibi farklı özelliklere ayrılır. Pudralı sir ağdalar parfüm sevmeyen ya da parfüme alerjisi olanlar tarafından kullanılır. Kadınların en büyük sorunlarından birisi de tüyleri aldıktan kısa bir süre sonra yine tüylerin çıkmasıdır. Bunun sebeplerinin arasında ağdayı doğru şekilde yapamıyor olmak da vardır.

Acısız ağda yapımı

Kadınlar ağdanın can yakıcı olmasından dolayı çoğu zaman jilete başvuruyor. Jiletle tüyleri yok etme fikri çoğu zaman cazip gelse de kıl köklerinde zamanla istenmeyen değişiklikler meydana gelebilir. Ağdayı düzgün yapmanın püf noktalarını bilirseniz jilete başvurmanıza gerek kalmayacak.

Zaman seçimi

Ağda yapmak bazı zamanlar daha can yakıcı olabiliyor. Kadınlar adet dönemine ya da adet dönemine yakın zamanlarda ağda yapımından kaçınmalıdırlar. Adet döneminde vücut daha da hassaslaşır ve yaşanacak acının neredeyse iki katına çıkması kaçınılmaz hale gelir. Ağdanın işkenceye dönmesini istemiyorsanız adet döneminde ve öncesinde muhakkak ağda yapmaktan kaçınmalısınız.

Cildi ağdaya hazırlamak

Ağda işleminden önce cildinizi yumuşak bir sabunla yıkayabilirsiniz. Ilık su ile durulayın ve iyice kurulayın. Bu işlemin ardından cildinize talk pudrası sürerek ağrısız bir ağda deneyimine başlayın. Böylelikle cildinizin daha esnek ve yumuşak hale gelecek ve ağda yapımını da kolaylaştıracaktır.

Ağda tipinin önemi

Ilık ağdalar şeker içerdiğinden deriye daha yoğun bir şekilde nüfuz eder ve çekme işlemi sırasında ciltten daha zor ayrılır. Bu da doğal olarak acıya neden olacaktır. Ilık ağda kullanırken vücudunuzda çok bekletmemeye özen göstermek gerekir. Çünkü bekledikçe yapışma sorunu artabilir. Ancak sir ağdalar bu tip ağdalara göre acı hissini daha az hissettirir.

Tüy çekiş yönü

Tüm ağda çeşitlerini kullanırken ağdayı tüylerin çıkış yönüne çekme kuralı geçerlidir. Aynı zamanda ağdayı ince bir kat halinde uygulamanız gerekir. Kalın sürdüğünüzde ağdayı çekerken canınız yanabilir. Ağdayı sürüp çekme işleminden sonra aynı bölgeye art arda ağda kullanımından da muhakkak kaçının.

Nemlendirin

Ağda yaparken verdiği acı hissinden dolayı adeta işkenceye dönen bu işlem için özel olarak üretilen kremler bulunur. Eczaneden temin edebileceğiniz bu özel kremleri ağda öncesi yaklaşık 12 saat önce uygulayabilirsiniz. Evinizde bulunan herhangi bir nemlendirici krem de işiniz görecektir.