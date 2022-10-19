BIST 3.879
DOLAR 18,59
EURO 18,18
ALTIN 976,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Okuldaki etkinlik Mehmet Ali'yi bu hale getirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Okuldaki etkinlik Mehmet Ali'yi bu hale getirdi

 ISPARTA'da 6 yaşındaki Mehmet Ali, turşu hazırlama etkinliği sırasında üzerine sıcak su dökülünce yandı. Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Abone ol

Olay, Isparta’da bulunan bir ana sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turşu hazırlama etkinliği sırasında öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu ve su Mehmet Ali S.'nin (6) üzerine döküldü.

Olay sonrası çocuk ambulansla götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Olayla ilgili konuşan anne Fatma Sarpdağ, “Öğretmen beni aradı Mehmet Ali’nin üzerine su döküldü dediler. Ambulansa haber vermişler ben gittiğimde ambulans gelmişti. İstemezlerdi olmuş artık yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Aralık'ta büyük adım atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Aralık'ta büyük adım atacağız
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kısa boylu kadınları selvi boylu gösterecek kombin tüyolarına bakın
Kısa boylu kadınları selvi boylu gösterecek kombin tüyolarına bakın
Kırklareli açıklarında mayın tespit edildi! SAS timlerinden müdahale
Kırklareli açıklarında mayın tespit edildi! SAS timlerinden müdahale
AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi
AK Parti'ye katılmıştı! Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi
Boş kaldıkça parmak çıtlatma sebebimiz belli oldu!
Boş kaldıkça parmak çıtlatma sebebimiz belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bartın'daki maden faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Bartın'daki maden faciasıyla ilgili yeni ayrıntılar
Kırgızistan Belarus'tan uçaksavar füze sistemi satın aldı
Kırgızistan Belarus'tan uçaksavar füze sistemi satın aldı
Tam bir lezzet şöleni paça çorbası tarifi!
Tam bir lezzet şöleni paça çorbası tarifi!
Resimdeki 5 kurdu sadece zeki insanlar görebiliyor!
Resimdeki 5 kurdu sadece zeki insanlar görebiliyor!
Galatasaraylılar bile bulamadı! 10 saniyeniz var 9 aslanı bulan zeka küpü
Galatasaraylılar bile bulamadı! 10 saniyeniz var 9 aslanı bulan zeka küpü
Merkez Bankası konut fiyat endeksini yayımladı: Fiyatlar üç katına çıktı
Merkez Bankası konut fiyat endeksini yayımladı: Fiyatlar üç katına çıktı