Okuldaki etkinlik Mehmet Ali'yi bu hale getirdi

ISPARTA'da 6 yaşındaki Mehmet Ali, turşu hazırlama etkinliği sırasında üzerine sıcak su dökülünce yandı. Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Olay, Isparta’da bulunan bir ana sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turşu hazırlama etkinliği sırasında öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu ve su Mehmet Ali S.'nin (6) üzerine döküldü.

Olay sonrası çocuk ambulansla götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Olayla ilgili konuşan anne Fatma Sarpdağ, “Öğretmen beni aradı Mehmet Ali’nin üzerine su döküldü dediler. Ambulansa haber vermişler ben gittiğimde ambulans gelmişti. İstemezlerdi olmuş artık yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.